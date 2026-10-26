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Esenevler'de Erdoğan Caddesi'ne daha güvenli ve akıcı ulaşım hedefi

Bursa Büyükşehir, Esenevler Mahallesi'ndeki Erdoğan Caddesi'nde 200 metrelik asfalt ve çevre düzenlemesiyle yaya yolları, refüj ve park cepleri oluşturuyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Esenevler'de Erdoğan Caddesi'ne daha güvenli ve akıcı ulaşım hedefi

Erdoğan Caddesi yenileme çalışmaları devam ediyor:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi sınırlarında yer alan Erdoğan Caddesinde kapsamlı asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Proje, Şahin Biba başkanlığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen ulaşım seferberliğinin bir parçası olarak ilerliyor.

Nisan ayı itibarıyla başlatılan seferberlik kapsamında ekipler, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı uyguladı. Bu süreçte ekipler, son 6 ayda 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirirken, kente 30 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu kazandırdı. Ekim ayında da yol yenileme faaliyetleri aralıksız biçimde devam etti.

çalışmanın teknik boyutu:

Cadde üzerinde yürütülen çalışmada toplam 200 metre uzunluğunda asfalt kaplama planlanmış bulunuyor. Freze işlemi tamamlanmış olup yolun daha sağlam bir altyapıya kavuşması için 1.500 ton plentmiks temel malzemesi serimi ve ardından 900 ton asfalt kaplama uygulanacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda yaya yürüyüş yolları, orta refüj düzenlemeleri ve parklanma cepleri oluşturuluyor; bu düzenlemelerin trafikte akıcılık ve güvenliği artırması hedefleniyor.

mahallenin değerlendirmesi:

Esenevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Bozkurt, Erdoğan Caddesi'nin trafik aksı açısından önemine değinerek yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Bozkurt, "Şu an çok güzel çalışmalarımız yapılıyor. Büyük bir ihtiyaç vardı. Bu yolun devamı Kestel’e kadar gidiyor ve nasipse burası da bitti. Sağımız solumuz sitelerle dolu. Burada oturan vatandaşlarımız için de güzel bir park alanı oluşturuldu. Şahin Biba Başkanımıza, Esenevler halkı adına çok teşekkür ederim" sözleriyle projeye destek verdi.

Mahalle sakinleri de yapılan yenileme çalışmasından memnuniyetlerini dile getirip hizmet için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye ekipleri, tamamlanan ve devam eden etaplarla bölgedeki ulaşım kalitesini artırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YILDIRIM İLÇESİ ESENEVLER MAHALLESİ’NDE YER ALAN ERDOĞAN CADDESİ’NDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YILDIRIM İLÇESİ ESENEVLER MAHALLESİ’NDE YER ALAN ERDOĞAN CADDESİ’NDE, ASFALT KAPLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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