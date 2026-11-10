Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

bursa'da 12 saatlik ata'ya saygı nöbetinde duygulu anlar

Bursa'da Şahinkaya Academy'de 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece düzenlenen 12 saatlik Ata'ya Saygı Nöbeti'nde öğrenci, öğretmen ve veliler duygusal anlar yaşadı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

bursa'da 12 saatlik ata'ya saygı nöbetinde duygulu anlar

Şahinkaya Academy'de 12 saatlik saygı nöbeti

Bursa'da Şahinkaya Academy Kampüsü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı anısına 9 Kasım akşamından 10 Kasım sabahına kadar süren 12 saatlik Ata'ya Saygı Nöbeti'ne ev sahipliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan nöbet, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin katılımıyla gece boyunca devam etti ve pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Nöbetin işleyişi ve katılımcılar:

Nöbet, farklı yaş gruplarından gelen katılımcıların dönüşümlü görev almasıyla sürdürüldü. Organizasyonda on dakikalık değişimlerle öğrenci, öğretmen ve veliler sıralandı; böylece gece boyunca nöbet kesintisiz devam etti. Onursal Başkan Nebahat Şahinkaya ve Rasim Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar, 10 Kasım sabahı saat 09.05'te gerçekleştirilen son saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile törende yer aldı.

Programda Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhan Şahinkaya, Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya da hazır bulundu. Sabah programına yönetici, öğrenci ve veliler topluca katılarak anma törenine destek verdi.

Geleneksel bağlılık ve kararlılık:

Onursal Başkan Rasim Şahinkaya, programı 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek duygularını şöyle aktardı: "60 yıldan beri bu sevda hep böyle devam ediyor. Eğer canım sağ olursa bir 60 yıl daha devam ederim bu sevdaya". Bu sözler, kurumun anma geleneğine yönelik kararlılığını ve kuşaklar arası bağlılığı ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya da konuşmasında, kurumun 23 yıldır Atatürk'ü ve onun ilke ve devrimlerini eğitim hayatının merkezine koyduğunu vurguladı: "Biz Ata’mızın yolunda her gün, her yıl, 23 yıldır eğitim kurumumuzla, gönlümüzde, kendi ömrümüzde her gün bu yolda yürüyoruz." Dilay Şahinkaya ayrıca gecenin sadece 10 Kasım'ın anısına değil, tarihte vatan için mücadele eden anneler, çocuklar ve cephelerde kalanlar için de bir anma gecesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin duyguları ve deneyimi:

Gece nöbetine katılan öğrenciler, arkadaşları ve aileleriyle birlikte olmanın duyguyu yoğunlaştırdığını belirtti. Öğrencilerden biri, "Arkadaşlarımızla olmak, bu duyguyu daha içten ve daha kalpten hissettiriyor" diyerek gecenin anlamına dikkat çekti. Başka bir öğrenci ise nöbet saatinin soğuk olduğunu ama "Ata’mız için değer" ifadeleriyle fedakârlığı vurguladı.

Katılımcılar, saat 21.05'ten başlayarak 10 Kasım sabahı 09.05'e kadar süren nöbette, Ata'ya bağlılıklarını ve mirasa sahip çıkma kararlılıklarını birlikte gösterdiklerini belirtti. Program, hem duygusal anlara hem de kuşaklar arası bir bağlılık gösterisine sahne oldu.

12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar

12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı
images

Ayvalık'ta sağlıkta iki yeni adım: diş birimi ve anjiyo ünitesi hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu