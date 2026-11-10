bursa'da 12 saatlik ata'ya saygı nöbetinde duygulu anlar

Şahinkaya Academy'de 12 saatlik saygı nöbeti

Bursa'da Şahinkaya Academy Kampüsü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı anısına 9 Kasım akşamından 10 Kasım sabahına kadar süren 12 saatlik Ata'ya Saygı Nöbeti'ne ev sahipliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan nöbet, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin katılımıyla gece boyunca devam etti ve pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Nöbetin işleyişi ve katılımcılar:

Nöbet, farklı yaş gruplarından gelen katılımcıların dönüşümlü görev almasıyla sürdürüldü. Organizasyonda on dakikalık değişimlerle öğrenci, öğretmen ve veliler sıralandı; böylece gece boyunca nöbet kesintisiz devam etti. Onursal Başkan Nebahat Şahinkaya ve Rasim Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar, 10 Kasım sabahı saat 09.05'te gerçekleştirilen son saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile törende yer aldı.

Programda Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhan Şahinkaya, Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya da hazır bulundu. Sabah programına yönetici, öğrenci ve veliler topluca katılarak anma törenine destek verdi.

Geleneksel bağlılık ve kararlılık:

Onursal Başkan Rasim Şahinkaya, programı 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek duygularını şöyle aktardı: "60 yıldan beri bu sevda hep böyle devam ediyor. Eğer canım sağ olursa bir 60 yıl daha devam ederim bu sevdaya". Bu sözler, kurumun anma geleneğine yönelik kararlılığını ve kuşaklar arası bağlılığı ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya da konuşmasında, kurumun 23 yıldır Atatürk'ü ve onun ilke ve devrimlerini eğitim hayatının merkezine koyduğunu vurguladı: "Biz Ata’mızın yolunda her gün, her yıl, 23 yıldır eğitim kurumumuzla, gönlümüzde, kendi ömrümüzde her gün bu yolda yürüyoruz." Dilay Şahinkaya ayrıca gecenin sadece 10 Kasım'ın anısına değil, tarihte vatan için mücadele eden anneler, çocuklar ve cephelerde kalanlar için de bir anma gecesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin duyguları ve deneyimi:

Gece nöbetine katılan öğrenciler, arkadaşları ve aileleriyle birlikte olmanın duyguyu yoğunlaştırdığını belirtti. Öğrencilerden biri, "Arkadaşlarımızla olmak, bu duyguyu daha içten ve daha kalpten hissettiriyor" diyerek gecenin anlamına dikkat çekti. Başka bir öğrenci ise nöbet saatinin soğuk olduğunu ama "Ata’mız için değer" ifadeleriyle fedakârlığı vurguladı.

Katılımcılar, saat 21.05'ten başlayarak 10 Kasım sabahı 09.05'e kadar süren nöbette, Ata'ya bağlılıklarını ve mirasa sahip çıkma kararlılıklarını birlikte gösterdiklerini belirtti. Program, hem duygusal anlara hem de kuşaklar arası bir bağlılık gösterisine sahne oldu.

12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar