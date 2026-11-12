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Karadeniz bereketi mutfaklara ucuz balık taşıdı

Karadeniz’deki bol av tezgahlara yansıdı: toptan kilogram fiyatı 60 liraya kadar geriledi; satışta balık 75 liradan, palamut çifti 110-120 lirada.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karadeniz bereketi mutfaklara ucuz balık taşıdı

Karadeniz bereketi mutfaklara ucuz balık taşıdı

Karadeniz’deki yoğun av sezonu, tezgâhlara doğrudan yansıdı ve balık fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Bölgeden çıkan ürünler, hem yerel pazarlarda hem de Anadolu ve Marmara bölgesine yapılan sevkiyatlarda tüketiciye daha uygun fiyatlarla ulaşıyor.

Bolluğun kaynağı ve denizdeki hareketlilik:

Doğu Karadeniz’den başlayıp Marmara’ya doğru ilerleyen balık sürülerindeki hareketlilik, av miktarının artmasına neden oldu. Bu durum balıkçı barınaklarında yoğunluğa yol açarken, avlanan ürünlerin sevkiyatı için araç kuyrukları oluştu. Balıkçılar, denizdeki bereketin sezon boyunca sürmesini bekliyor.

Fiyatlar ve tüketiciye etkisi:

Balıkçılar, toptan satışlarda kilogram fiyatının 60 liraya kadar düştüğünü, tezgâh fiyatlarının ise genellikle 75 liradan başladığını ifade ediyor. Özellikle palamutta bir çift için toptan fiyatlar 110-120 lira aralığında gerçekleşiyor; balıkçılar bir palamutun iki kişiye yetecek porsiyon sağladığını belirtiyor.

Bu fiyat düşüşü, balık tüketimini artırabileceği gibi dar gelirli hane halkları için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Balıkçılar, uygun fiyatın hem sektör hem de tüketici açısından fayda sağladığını vurguluyor ve bol av sezonunun devam etmesini umuyor.

Denizdeki bolluğun sürekliliği ve lojistik akışın düzenli işlemesi, fiyatların istikrarlı kalması açısından belirleyici olacak. Şu aşamada tezgâhlarda gözlenen düşüş, tüketicinin balık erişimini kolaylaştırıyor ve yerel balıkçılık ekonomisine canlılık kazandırıyor.

KARADENİZ&#039;DE BALIK BEREKETİ YAŞANIRKEN BOL AVLANAN BALIK, TEZGÂHLARDA UYGUN FİYATLARLA VATANDAŞLA...

KARADENİZ'DE BALIK BEREKETİ YAŞANIRKEN BOL AVLANAN BALIK, TEZGÂHLARDA UYGUN FİYATLARLA VATANDAŞLA BULUŞUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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