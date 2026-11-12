Restoran emeğini görünür kılacak ödül: Yemeksepeti'nin 'Lezzetin Efsaneleri' gecesi

Yemeksepeti'nden yeni gastronomi ödülleri

Yemeksepeti, ilk kez düzenleyeceği 'Lezzetin Efsaneleri' Yemeksepeti Gastronomi Ödülleri ile restoran iş ortaklarının günlük emeğini ve elde ettikleri başarıları görünür kılmayı amaçlıyor. Organizasyon; restoran sahipleri, sektör profesyonelleri ve gastronomi alanında hizmet veren markaları bir araya getirerek, mutfakta başlayan emeğin kullanıcıların sofralarına nasıl taşındığını odağına alacak.

Ödüllerin kapsamı:

Etkinlikte müşteri sadakati, hız, büyüme ve hizmet performansı gibi farklı alanları kapsayan 30 kategori üzerinden değerlendirme yapılacak. Platforma yeni katılan işletmelerin yanı sıra zaman içinde performansını geliştiren restoranlar da ödül şansına sahip olacak. Kazananlar, Yemeksepeti platformundaki veriler esas alınarak belirlenecek ve sonuçlar aralık ayındaki törende açıklanacak.

Sözcünün mesajı ve organizasyon hedefleri:

Yemeksepeti CEO’su Esra Ünlüaslan organizasyonla ilgili olarak, "Bir restoranın başarısının arkasında her gün tekrarlanan büyük bir emek var. Malzeme seçiminden siparişin hazırlanmasına, müşterinin beklentisini karşılamaktan her siparişte aynı özeni göstermeye kadar bu işin her adımı dikkat ve özveri istiyor. Yemeksepeti olarak restoran iş ortaklarımızın daha fazla müşteriye ulaşmasına ve işlerini büyütmesine destek oluyoruz. Lezzetin Efsaneleri’nde farklı şehirlerden restoranları bir araya getireceğiz. Restoran iş ortaklarımızın emeğini birlikte kutlamak istiyoruz. Bu buluşmanın, restoranların birbirlerinin deneyimlerinden ilham aldığı ve yeni bağlar kurduğu bir geleneğe dönüşmesini hedefliyoruz." dedi.

Organizasyon, sektör içinde deneyim paylaşımına ve yeni bağlantılar kurulmasına zemin hazırlamayı hedefliyor. Etkinlik yalnızca ödül töreni olmanın ötesinde, katılımcılar için bir network ve ilham platformu olmayı amaçlıyor.

Buluşma detayları ve yıllık hedef:

Yemeksepeti, gecede 81 ilden restoranları bir araya getirmeyi ve yaklaşık bin davetliyi ağırlamayı planlıyor. Ödül töreninin ardından düzenlenecek kutlama programı ile 'Lezzetin Efsaneleri''nin her yıl kapsamını genişleterek, restoran iş ortaklarının başarılarına dikkat çeken sürekli bir buluşmaya dönüşmesi hedefleniyor.

YEMEKSEPETİ CEO'SU ESRA ÜNLÜASLAN