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Didim'e gençlik odaklı kaykay parkı: Efeler Mahallesi'ne yeni spor alanı

Didim Belediyesi, Hatice Gençay'ın seçim vaadi kaykay parkı için Efeler Mahallesi'nde çalışmalara başladı; gençlere yeni spor alanı sunulacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'e gençlik odaklı kaykay parkı: Efeler Mahallesi'ne yeni spor alanı

Kaykay park projesinde saha çalışmaları başladı:

Didim Belediyesi, gençlerin spor yapabileceği, sosyalleşebileceği ve açık havada vakit geçirebileceği yeni alanlar kazandırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Belediye, Başkan Hatice Gençay'ın seçim döneminde verdiği sözler arasında yer alan kaykay park projesi için Efeler Mahallesi'nde saha çalışması başlattı.

Projeye ilişkin duyuru, geçtiğimiz hafta düzenlenen "Mahallemiz İçin Aynı Masadayız" buluşmasında mahalle sakinleriyle paylaşıldı. Toplantıda ifade edilen planların hızlı bir şekilde uygulanmasıyla, seçim vaadinin somut adımlarla hayata geçirildiği görülüyor.

Gençlere yönelik hedefler:

Belediye yetkilileri, kaykay parkının sadece kaykay yapanları değil, farklı yaş gruplarından gençleri de hedeflediğini belirtiyor. Proje, gençlerin fiziksel aktivite yapabilecekleri, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ve kent yaşamına daha aktif katılabilecekleri bir mekan oluşturmayı amaçlıyor. Efeler Mahallesi'nde planlanan alan, spor ve sosyalleşmeyi bir arada sunacak şekilde tasarlanması bekleniyor.

Başkan Hatice Gençay, projenin başlamasına ilişkin olarak, "Gençlerimiz için seçim döneminde sözünü verdiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Kaykay park da gençlerimizin spor yapabilecekleri, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan olarak Didim’e kazandıracağımız projelerimizden biriydi. Bugün çalışmalarına başlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim’in gençleri için yeni alanlar ve yeni imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje süreci ve kullanım düzenlemeleri:

Projenin ilk aşamasında sahada altyapı ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. İlerleyen aşamalarda parkın kullanımına yönelik zemin, güvenlik, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri gibi ayrıntılar tamamlanacak. Belediye, kentin farklı noktalarında benzer sosyal ve sportif alanları artırmaya devam edeceğini vurguluyor.

Kaykay parkın tamamlanmasıyla birlikte, Didim'de gençlerin erişebileceği yeni bir spor ve sosyal yaşam alanı daha kente kazandırılacak. Belediye yetkilileri, projenin çevreyle uyumlu ve yerel ihtiyaçları gözeten bir yaklaşımla şekillendirileceğini belirtiyor ve mahalle halkının görüşlerinin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

DİDİM BELEDİYESİ, GENÇLERİN SPOR YAPABİLECEKLERİ, SOSYALLEŞEBİLECEKLERİ VE AÇIK HAVADA KEYİFLİ...

DİDİM BELEDİYESİ, GENÇLERİN SPOR YAPABİLECEKLERİ, SOSYALLEŞEBİLECEKLERİ VE AÇIK HAVADA KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLECEKLERİ YENİ ALANLAR KAZANDIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN SEÇİM DÖNEMİNDE PROJELERİ ARASINDA YER ALAN KAYKAY PARK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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