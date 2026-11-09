Kayseri protokolünden birlik, cumhuriyet ve üretim vurgusu

Kayseri protokolünden ortak anma: 10 Kasım mesajları

Kayseri’de valilik, büyükşehir ve oda başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir anma ruhuyla mesajlar yayımladı. Açıklamalarda Cumhuriyetin korunması, birlik ve üretime verilen önem öne çıkarıldı.

Vali Gökmen Çiçek: cumhuriyete sahip çıkma sorumluluğu

Vali Gökmen Çiçek yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, Atatürk’ün milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini ve Cumhuriyeti armağan ettiğini vurguladı. Vali Çiçek, ileri görüşlülük, kararlılık ve milletine duyduğu güvenin bugün de yol gösterdiğini ifade etti.

Mesajında Çiçek, Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu; bunun da millî ve manevi değerlerden alınan güçle mümkün olacağını söyledi. Ayrıca Atatürk’ün emanet ettiği değerlere bağlılıkla geleceğe güçlü nesiller bırakma çağrısı yaptı.

Büyükşehir vurgusu: tarihî miras ve çağdaş hedefler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında Atatürk’ün askerî dehası ve milletine duyduğu güvenin dünya tarihine damga vurduğunu belirtti. Büyükkılıç, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık, özgürlük ve millî egemenlik ilkelerinin teminatı olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin her alanda daha güçlü ve üretken bir geleceğe ulaşmasının önemine dikkat çekti. Atatürk’ün çağdaşlaşma, bilim, eğitim ve üretim hedeflerinin bugün de yol gösterici olduğunu söyleyerek, yerel yönetimlerin bu hedeflerin paydaşı olduğunu belirtti.

Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için can veren kahramanları rahmet ve şükranla anıyorum ifadeleriyle tamamladı ve Atatürk’ün hatırasının sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.

Sanayi ve ticaret temsilcilerinden anma ve üretim çağrısı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek onun çağdaşlaşma ve sanayileşme hedeflerinin sanayici için yol haritası olmaya devam ettiğini vurguladı. Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak üretim, istihdam ve teknoloji odaklı yatırımlarla ülke kalkınmasına katkı sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy mesajında 10 Kasım’ın yalnızca yas günü olmadığını; Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yeniden anlamak ve Cumhuriyetin sorumluluğunu hatırlamak günü olduğunu belirtti. Gülsoy, iş dünyası olarak ekonomik bağımsızlığın korunmasına yönelik çabayı sürdüreceklerini söyledi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışının ekonomik bağımsızlığı da içerdiğini hatırlattı. Büyüksimitci, güçlü bir ekonominin ve gelişmiş sanayinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için belirleyici olduğunu, sanayicilerin bu mirası ileri taşımakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Tüm mesajlarda ortak vurgu, Cumhuriyete sahip çıkma, birlik ve üretkenliği artırma üzerinden şekillendi. Kayseri protokolünün açıklamaları, 10 Kasım’ın hem anma hem de gelecek nesillere bırakılacak mirasa sahip çıkma günü olduğu çağrısını güçlendirdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.