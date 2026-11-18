tören ve katılımcılar:

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen "Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri" İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi. Gece, medya ve dijital dünyadan çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi; organizasyon, farklı disiplinlerden katılımcıları aynı platformda buluşturdu.

Gecede dijital içerik üreticileri, sanatçılar, girişimciler, oyuncular ve markalar ödüller için yarıştı. Turizm, müzik, sanat, siyaset ve moda gibi birçok kategoride ödüller verildi. Tören öncesinde düzenlenen defile de seyircilerden ilgi gördü ve programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

ödül sahipleri ve öne çıkanlar:

Gecede Bülent Kaya "Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı" ödülüne layık görüldü. Ödül, turizm alanında sürdürülen çalışmalar ve sektördeki kalıcı yapılanmalar göz önüne alınarak takdim edildi.

Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada özellikle bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Bu tür gecelere ihtiyaç duyduğumuzu her zaman söylüyorum." dedi. Açıklamasında, işletmelerinin Bodrum bölgesinde uzun yıllardır faal olduğunu, klasikleşmiş bir müşteri kitlesine sahip olduklarını ve sanat ile spora verdikleri desteğin ödülde etkili olduğunu belirtti. Geceyi düzenleyenlere, organizasyona katkı sunanlara ve basına teşekkür etti.

TÖRENDE "YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI" ÖDÜLÜ ÜNLÜ İŞ ADAMI BÜLENT KAYA’NIN OLDU.