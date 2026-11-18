Trabzon'da dönen ahşap ev konsepti:

Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde 2020 yılında kurulan Gafulluk Tatil Köyü, yöresel mimariyle teknolojiyi bir araya getiren sıra dışı bir konaklama deneyimi sunuyor. Tesis, 10 dönümlük alanda; taş ve ahşap evler ile geleneksel serendilerden oluşan toplam 23 yapı olarak planlandı. Bu yapılar arasında en fazla dikkat çekenler, zemine yerleştirilen özel döner sistem sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece hareket edebilen ahşap evler oldu.

teknik tasarım ve çalışma mekanizması:

Mühendislik çalışmasıyla geliştirilen mekanizmada ikili bilye sistemi ve overlok tasarımı kullanılıyor. Sistemin enerji ihtiyacı 220 volt ile karşılanıyor ve düşük enerji tüketimiyle evlerin tam tur dönmesi sağlanıyor. Tesis bünyesindeki 3 ev herhangi bir fiziksel müdahaleye gerek kalmadan, uzaktan kumandayla yönlendirilebiliyor; misafirler istedikleri anda evlerin yönünü değiştirerek çevredeki manzarayı farklı açılardan izleyebiliyor.

misafir deneyimi ve işletme yaklaşımı:

İşletme Sorumlusu Kader Güven, uygulamanın temelindeki amacın Karadeniz'in doğasını misafirlere her açıdan yaşatmak olduğunu vurguluyor: "Dönen evlerimiz aslında misafirlerimize doğanın her açısını, her mevsiminin her olayını şahit kılabilmek amacıyla düzenlendi. Karadeniz’de güneşli gün sayısı çok az olduğu için bir saatliğine bile olsa güneşi ne kadar yakalayabilirsek onu kar sayıyoruz. Bunu misafirlerimize yaşatmamız bizim için her zaman artıdır. Dairelerin içerisi kültürel anlamda zengin bir şekilde donanmıştır. Misafirlerimize kar veya yağmur yağdığı zaman cephenizi değiştirin balkon keyfinizi tamamlayın diyoruz."

Güven, projeyi "Tamamen Karadeniz zekasıyla oluşan yapılar" olarak tanımlıyor ve yapım süreciyle ilgili şu bilgiyi paylaşıyor: "Teknik olarak evlerin iç mekanizması var. Evler bu mekanizmanın üzerine konularak inşa edildi. Çok uzun sürmedi. Hiçbir çivi kullanılmadan yapboz gibi yapıldı. Yapım süreci 5-6 ay sürdü. Tamamen ahşapların birbirine geçmesiyle oluşan doğal yapılardır."

ziyaretçi izlenimleri:

Tesis, hem Türkiye'nin farklı illerinden hem de Avrupa'dan gelen misafirlerin ilgisini çekiyor. Samsun'dan gelen ziyaretçi Ozan Can deneyimini şöyle aktarıyor: "Çok farklı, çok güzel. İstediğimiz yöne çevirerek oradaki manzarayı görebiliyoruz. Ailecek neşeli vakitler geçirdik. Çocukların da çok hoşuna gitti."

Makine mühendisi Alper Çobanoğlu ise sistemin büyüklüğüne dikkat çekerek projenin nadir örneklerden biri olduğunu söylüyor: "Bu düzenekte bir evi hayal etmiştim. Böylesine büyük bir evi döndürebilmek iyi bir başarı. Bu sabah evi vadiye döndürdük ve o manzarayla güne başladık. Yarın ise dağ manzarası ile uyanmak istiyoruz. İstediğiniz yöne çevirip kullanabiliyorsunuz."

Gafulluk Tatil Köyü, geleneksel Karadeniz mimarisini korurken, misafirlere esnek manzara seçenekleri sunan yenilikçi uygulamasıyla bölge turizmine özgün bir katkı sağlıyor. Dönen evler, teknik tasarımın sadeliği ve kültürel donanımı bir araya getirerek hem merak uyandıran hem de konforlu bir konaklama alternatifi oluşturuyor.

Karadeniz zekası bu kez ahşap evleri döndürdü