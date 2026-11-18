Ortaca'da kuduz aşı çalışması tamamlandı:

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 Yılı Kuduz Aşılama Kampanyası kapsamında Ekşiliyurt ve Gölbaşı mahallelerinde kedi ve köpeklere aşı uyguladı. Çalışma, hayvan sağlığını koruma ve insanlara bulaşma riskini azaltma hedefiyle yürütüldü.

Aşılama çalışmasının kapsamı:

İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından gerçekleştirilen uygulamada, mahallelerde bulunan kedi ve köpeklere düzenli şekilde kuduz aşısı yapıldı. Ekipler aşı uygulamalarını kayıt altına alarak kampanya hedefleri doğrultusunda ilerledi.

Neden düzenli aşı önemli:

Kuduz hastalığı hem hayvan hem de toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturur. Uzmanlar, düzenli aşılamanın bu hastalıkla mücadelede en etkili koruyucu tedbirlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle hayvan sahiplerinin aşı takvimine uyup hayvanlarının aşılarını zamanında yaptırmaları istendi.

Yerel yetkililer, kampanyanın devam edeceğini ve program kapsamındaki diğer mahallelerde de benzer uygulamaların süreceğini bildirdi. Halkın bilgilendirilmesi ve katılımıyla aşılama çalışmalarının etkinliği artırılmaya çalışılıyor.

ORTACA EKŞİLİYURT VE GÖLBAŞI MAHALLELERİNDE ORTACA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KUDUZ AŞILAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.