Omsan'ın COP31'teki sorumluluğu

OYAK’ın lojistik sektöründeki amiral gemisi OMSAN Lojistik, Türkiye ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için lojistik operasyonların tamamını üstlendi. 9 Kasım 2026 tarihinde başlayan ve 20 Kasım’a kadar sürecek zirvenin uluslararası taşımacılığını yürüten şirket, organizasyon alanındaki yaklaşık 1 milyon metrekarelik saha içi taşıma operasyonlarının sorumluluğunu da aldı.

Operasyon kapsamı ve taşımacılık detayları:

OMSAN, yurt dışından getirilen malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımacılığını organize etti ve Türkiye’nin yükünü 105 ülkeye taşıdı. Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve entegre lojistik çözümlerini bir arada kullanarak sahadaki tüm lojistik akışları yönetti. Organizasyonun ölçeği ve gerektirdiği koordinasyon, şirketin uluslararası operasyon yönetim kapasitesini ön plana çıkardı.

İklim krizi, finansman ve lojistiğin dönüşümü:

COP31’in gündeminde iklim krizi, enerji dönüşümü, yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma yer aldı. Copernicus verilerine göre 2024 yılında küresel sıcaklık sanayi öncesi döneme göre 1,60 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 2026 Raporuna göre ise en düşük aşım senaryosunda dahi küresel emisyonların 2035 yılına kadar 2025 seviyesinin yüzde 45 altına indirilmesi gerekiyor. Ayrıca Climate Policy Initiative verileri, küresel iklim finansmanının 2024 yılında 2 trilyon doları aştığını gösteriyor. Bu çerçevede lojistik sektörü; elektrikli araçlar, demir yolu taşımacılığı, dijitalleşme ve verimli tedarik zincirleri ile sürdürülebilirliğin merkezine yerleşiyor.

OMSAN yönetiminden değerlendirme:

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu üstlendikleri görevin şirketin uluslararası gücünü ve Türkiye’nin organizasyon kabiliyetini gösterdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: 'Dünya büyük bir değişimden geçiyor. Üretim, ticaret, enerji ve taşımacılık yeniden şekilleniyor. Lojistik de artık yalnızca ticaretin değil, geleceğin taşıyıcısı.

OYAK’ın gücü ve vizyonuyla büyüyen OMSAN Lojistik olarak bu değişimin içindeyiz. Bugün 105 ülkeye yük taşıyoruz. Farklı coğrafyalarda, farklı sektörlerde büyük operasyonlar yönetiyoruz. COP31’de üstlendiğimiz sorumluluk bizim için çok değerli. Çünkü burada yalnızca şirketimizi değil, ülkemizin gücünü ve yetkinliğini de temsil ediyoruz.

Bu büyük organizasyonda bizim için sembolik ama çok değerli bir taşıma da gerçekleştirdik. Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın 78’inci doğum günü kapsamında hazırlanan, sürdürülebilirliği sanatla buluşturan ve Kraliyet Koleksiyonu’na kabul edilen özel portrenin COP31 İngiltere Pavilyonu’na ulaştırılmasını üstlendik. Bu anlamlı eseri sosyal sorumluluk anlayışımızla taşımak, lojistiğin yalnızca ekonomik değil, kültürel ve çevresel değerleri de geleceğe taşıdığının güzel bir örneğiydi.

Böylesine önemli bir organizasyonun lojistiğinin bize emanet edilmesi büyük bir güvenin göstergesi. Biz de bu güvenin karşılığını vermek için çalışıyoruz. Türkiye’nin yükünü dünyaya taşıyoruz. Şimdi dünyanın geleceğinin konuşulduğu zirvenin yükünü taşıyoruz.'

OYAK vizyonu ve yeşil lojistik adımları:

OYAK’ın sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet vizyonuyla ilerleyen OMSAN, COP31 deneyimini yeşil lojistik ve dijital dönüşüm uygulamalarını pekiştirme fırsatı olarak değerlendiriyor. Şirket, entegre taşıma çözümleriyle hem organizasyonun gerektirdiği operasyonel performansı sağladı hem de lojistiğin iklim hedefleriyle uyumlu bir aktör olma hedefini öne çıkardı.

OMSAN LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERGUN ARIBURNU (SAĞDA)