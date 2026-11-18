Dijital Dünyanın Enleri 16’ıncı kez İstanbul'da toplandı

Bu yıl 16’ıncı düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede dijital içerik üreticileri, sanatçılar, girişimciler, oyuncular ve markalar bir araya geldi. Organizasyon, sektörün farklı dallarındaki başarıları öne çıkardı.

katılımcılar ve kategoriler:

Törenin sunuculuğunu ünlü isimler Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Etkinlikte turizm, müzik, sanat, siyaset, moda ve birçok farklı kategoride ödüller dağıtıldı. Tören öncesinde düzenlenen defile seyircilerden yoğun ilgi gördü ve gece sektör temsilcileri ile izleyiciler arasında geniş bir etkileşim sundu.

ödül alanların sözleri:

Törende Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı ödülünü alan Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tür gecelere ihtiyaç duyduğumuzu her zaman söylüyorum. Yaptığımız işlerde de, işlerin zorluğuna göre de başarılarına göre de taçlandırmak güzel bir şey. Sağ olsunlar. Turizmde biliyorsunuz zorlu bir dönemden de geçsek yine başarılar elde eden firmalar var. Biz de onların arasındayız. Onların arasında da bizi ödüle layık görmüşler. Teşekkür ediyoruz. Biz işletme olarak eski bir işletmeyiz. Bodrum bölgesinde. Kendi oturmuş, klasikleşmiş müşterilerimiz de var. Biz sanatçıya, spora çok destek veren bir firmayız. Bunları da göz önüne alarak ödüllerimizi topluyoruz. Geceyi düzenleyenlere, sizlere, destek veren herkese teşekkür ediyorum".

Organizatörler tarafından düzenlenen tören, sektördeki başarıları görünür kılmayı ve farklı alanlardaki emekleri takdir etmeyi amaçlıyor. Etkinlik, katılımcılar ve ödül sahipleri için hem bir buluşma hem de sektör içi dayanışmayı güçlendiren bir platform oldu.

16. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu