Akçakoca Tatlı Tahin kış sofralarına giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı AŞ tarafından Osmanlı Saray Mutfağı’ndan ilhamla hazırlanan Akçakoca Tatlı Tahin, 500 gramlık ambalajlarda tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ürün, kentin gastronomi kültürüne katkı amacıyla Antikkapı AŞ üretim hattında yerel tatları yaşatmak hedefiyle geliştirildi.

Üretim ve kalite:

Akçakoca Tatlı Tahin, Hızır 41 Üretim Tesisi’nde hijyenik koşullarda ve kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor. Üretimde kullanılan susamlar özenle seçiliyor ve taş değirmende çekilerek tahin haline getiriliyor. Üründe koruyucu ve katkı maddesi kullanılmıyor; geleneksel üretim yöntemleri modern üretim teknolojileriyle birleştiriliyor.

Tadım etkinlikleri ve servis noktaları:

Ürün, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamındaki tadım standında da ziyaretçilerle buluştu. Tartolet içinde sunulan Akçakoca Tatlı Tahin'i fuarı ziyaret eden binlerce kişi tatma fırsatı buldu. Ayrıca Antikkapı’nın Taze Kruvasan ve Kahve şubelerinde tahinli kruvasanlarda, Maide Kafe ve Restoran ile Mahal şubelerinde ise kahvaltı tabaklarında servis ediliyor.

Akçakoca Tatlı Tahin, 500 gramlık ambalajlarda satışa sunuluyor ve ürünü satın almak isteyenler Antikkapı’nın satış noktalarındaki kasa bölümlerinden temin edebiliyor. Kocaeli genelindeki 14 satış noktasında tüketicilerle buluşan ürünün satıldığı noktalar şunlar: Maide Kafe Restoran, Mahal Plus, İzmit Milli İrade Meydanı Halka, İzmit Milli İrade Meydanı Taze, Mola Park Halka, SEKA Park Antik Köfte, Ormanya Antik Köfte ve Antik Kafe, Darıca İskele Mahal, Balyanoz Antik Köfte, Çayırova Millet Bahçesi Mahal, Darıca Antik Köfte, Değirmendere Antik Köfte Ekspres, Gebze Millet Bahçesi Antik Köfte Ekspres ve Kuzuyayla Köftemiz.

Antikkapı AŞ yetkilileri, yerel tatları yaşatmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ve ürünün tüketicilerden gelen geri bildirimlerine göre dağıtım ağını genişletebileceklerini belirtiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ANTİKKAPI AŞ TARAFINDAN OSMANLI SARAY MUTFAĞI'NDAN İLHAM ALINARAK ÜRETİLEN AKÇAKOCA TATLI TAHİN, 500 GRAMLIK AMBALAJLARDA KENTİN 14 FARKLI SATIŞ NOKTASINDA TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.