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Dijital eğitimde yeni ufuklar: IDEC 2026'da yapay zekâ ve sanal gerçeklik öne çıktı

Düzce Üniversitesi ve Malezya INTI iş birliğiyle düzenlenen IDEC 2026 başladı; yapay zekâ, sanal gerçeklik ve yenilikçi yükseköğretim yaklaşımları ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Dijital eğitimde yeni ufuklar: IDEC 2026'da yapay zekâ ve sanal gerçeklik öne çıktı

Dijital eğitimde yeni ufuklar: IDEC 2026'da yapay zekâ ve sanal gerçeklik öne çıktı

3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı (IDEC 2026), Düzce Üniversitesi ile Malezya INTI International University iş birliğiyle başladı. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleşen açılış programına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, akademisyenler ve öğrenciler katıldı; INTI’den ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing, akademisyenler ve davetliler çevrim içi ve yüz yüze formatlarda yer aldı.

konferans teması ve kapsamı:

"Sürdürülebilir Gelecekler İçin Dijital Eğitimi Geliştirmek" teması etrafında şekillenen program, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek dijital teknolojilerin araştırma ve eğitim süreçlerindeki kullanımına dair bilgi ve deneyim paylaşımına odaklandı. Konferans öncesi çalıştaylarda akademik yayıncılıkta yapay zekâ ve etik, sanal gerçeklikle deneyime dayalı öğrenme ve yükseköğretimde yenilikçi öğretim yaklaşımları tartışıldı.

akademik yayıncılıkta yapay zekâ ve etik:

Programın ilk oturumu, INTI Eğitim ve Liberal Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Noritah Omar yönetiminde hibrit biçimde yapıldı. Çevrim içi bağlantıyla söz alan William Loh (Emerald Publishing Doğu Asya Müşteri Başarı Ortağı) makale yazımında yayın etiği ve yapay zekâ politikalarını; editör ön değerlendirmesi ve hakem değerlendirme süreçlerine ilişkin önerileriyle ele aldı. Loh, yapay zekânın çeviri, dil kontrolü ve özetleme gibi süreçleri hızlandırdığını belirtirken, uydurma kaynaklar, doğrulanmamış veriler ve yapay zekâ kullanımının açıklanmaması gibi risklere dikkat çekti ve araştırmacılara atıf, kaynak ve veri kontrolünü titizlikle sürdürme çağrısı yaptı.

sanal gerçeklik ve oyun temelli pedagojiler:

İkinci oturumda INTI’den Dr. Kumutha Raman, "Geleceğe Hazır Eğitim İçin Sanal Gerçeklikle Öğretme ve Öğrenme" başlıklı sunumuyla sanal gerçeklik teknolojilerinin öğrenci katılımını ve iletişim becerilerini nasıl güçlendirebileceğini örneklerle anlattı. Programın son oturumunda ise Dr. Renee Chew Shiun Yee "İnşa Et, Oyna, Dönüştür: LEGO ile Yükseköğretim Pedagojisini Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumuyla oyun temelli ve yapısal materyallerin yükseköğretimde pedagojik dönüşüme katkılarını tartıştı.

Konferans, katılımcılara dijital teknolojilerin eğitim ve araştırma pratiklerine entegrasyonunda hem uygulamalı örnekler hem de etik ve yöntemsel uyarılar sundu. Oturumlar, akademisyenler ve öğrenciler arasında deneyim paylaşımını teşvik ederek sürdürülebilir dijital eğitim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik tartışmalar başlattı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MALEZYA INTI INTERNATİONAL UNİVERSİTY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 3....

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MALEZYA INTI INTERNATİONAL UNİVERSİTY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI DİJİTAL EĞİTİM KONFERANSI (IDEC 2026) BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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