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Kocaeli'den bordo-mavili altyapıya: Darıcasporlu Fahrettin Kuzey Çelik Trabzonspor'da

2015 doğumlu forvet Fahrettin Kuzey Çelik, Darıcaspor altyapısından denemelerde beğeni topladı; Hüseyin Çimşir onayıyla Trabzonspor altyapısına transfer oldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaeli'den bordo-mavili altyapıya: Darıcasporlu Fahrettin Kuzey Çelik Trabzonspor'da

Transferin satır başları

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren Darıcaspor altyapısından yetişen 2015 doğumlu forvet Fahrettin Kuzey Çelik, gösterdiği performans sayesinde Trabzonspor altyapısına transfer oldu. Genç oyuncu, Darıcaspor formasıyla Kocaeli 1. Amatör Küme'de sergilediği oyunla bordo-mavili kulübün scout ekibinin dikkatini çekti.

Deneme antrenmanları ve değerlendirme:

Çelik, Trabzonspor'un düzenlediği deneme antrenmanlarına davet edildi. Yapılan değerlendirmede oyuncunun fiziksel özellikleri, forvet olarak oyun tarzı ve potansiyeli olumlu rapor aldı. Scout ekibinin görüşlerinin ardından teknik ekip içinde yapılan incelemeler sonucu, Hüseyin Çimşir'in onayıyla transfer tamamlandı.

Kulüpten mesaj ve teşekkürler:

Darıcaspor yetkilisi Başar Özkan, transfer sürecinde emeği geçenleri vurgulayarak, altyapı çalışmalarına katkı sağlayan isimlere teşekkür etti. Özkan, özellikle altyapı sorumlusu Burak Özkan ve antrenör ekibinin oyuncunun gelişimindeki rolüne işaret etti. Ayrıca, bölgemiz gençlerinin profesyonel futbola kazandırılmasında katkısı bulunan Güven Çağlayan'a da teşekkür eden Başar Özkan, genç futbolcu için şu temennide bulundu: "Genç futbolcumuza başarılar diliyorum".

Transfer, Darıcaspor altyapısının gelişimine ve bölgeden çıkan genç yeteneklerin üst seviyelere erişme sürecine dair somut bir örnek olarak kayda geçti. Fahrettin Kuzey Çelik'in Trabzonspor altyapısında geçireceği dönem, hem oyuncunun bireysel gelişimi hem de kulüpler arası iş birliği bağlamında takip edilecek.

FAHRETTİN KUZEY ÇELİK

FAHRETTİN KUZEY ÇELİK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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