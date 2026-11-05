Jandarmadan Hisarcık MYO'da gençlere çok yönlü güvenlik farkındalığı

konferansın düzenlendiği ortam ve katılımcılar:

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde gerçekleştirilen konferansta, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli konuşmacı olarak yer aldı. Programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Konferansta katılımcılara madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, siber farkındalık ve dijital güvenlik önlemleri, terörle mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalar ile kadının korunmasına ilişkin mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, öğrencilerin hem toplumsal hem de dijital yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini ve farkındalıklarının artırılmasını amaçladı.

soru-cevap ve kapanış:

Programda öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlandığı bir soru-cevap bölümü yer aldı; konuşmacılar uygulama örnekleri ve korunma yolları üzerinde durdu. Etkinliğin sonunda Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ederek programı sonlandırdı.

HİSARCIK MYO’DA ÖĞRENCİLERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE SİBER FARKINDALIK EĞİTİMİ