Hastanelerde iletişim koordinasyonu güçlendiriliyor: ESOGÜ sekreterlerine eğitim

Eğitimin amacı ve düzenleyiciler:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan sekreterlere yönelik düzenlenen eğitimde, Hastane Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personeli Gülay Güven eğitim verdi. Programın başlığı "Hasta Hakları Açısından İletişimde Karşılaşılan Engeller ve Yazışma Sistemi Eğitimi" olarak belirlendi ve katılımcıların günlük uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar sunulması hedeflendi.

Eğitimde ele alınan konular:

Eğitimde, personel içi iletişim, hasta ile iletişim, yazışma kuralları ve bu iletişim süreçlerinde sıkça görülen engeller üzerinde duruldu. Özellikle hasta ve çalışan ilişkilerinde iletişimin; açık, şefkatli ve profesyonel bir temele dayandırılmasının önemi vurgulandı. Sunumlar sırasında, karşılaşılan problemlerin birçok kez teknik yetersizlikten değil, koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi ve kurum içi iş birliği ile çözüm örnekleri paylaşıldı.

Kapanış ve uygulama önerileri:

Eğitim, Hastane Hasta Hakları Birimi tarafından tespit edilen öncelikli noktaların özetlenmesiyle sürdü ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümle sonlandırıldı. Sunulan öneriler arasında yazışma standartlarının belirlenmesi, ekipler arası iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve hasta hakları perspektifinin günlük uygulamalara entegrasyonu yer aldı. Eğitim, sekreterlerin iletişim becerilerini pekiştirmeyi ve hasta odaklı hizmet kalitesini artırmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN SEKRETERLERE, HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ SORUMLUSU ESİN GÖKALP VE BİRİM PERSONELİ GÜLAY GÜVEN TARAFINDAN "HASTA HAKLARI AÇISINDAN İLETİŞİMDE KARŞILAŞILAN ENGELLER VE YAZIŞMA SİSTEMİ EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.