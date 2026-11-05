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Ulus'ta miras koruması ve güvenlik odaklı dönüşüm başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa'da mevzuata aykırı yapı ve batakhanelerin yıkıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ulus'ta miras koruması ve güvenlik odaklı dönüşüm başlıyor

Çalışmanın kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde yürütülen çalışmaları paylaştı. Bakan Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapı ve işletmelere karşı kararlı adımlar atıldığını belirtti.

Paylaşımda, mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ile batakhanelerin yıkım işlemlerinin tavizsiz bir şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Bakan, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

tarihi mirasın ön plana çıkarılması:

Çiftçi, bölgedeki önceliğin kentin tarihi kimliğini korumak ve öne çıkarmak olduğunu aktardı. Açıklamada adı geçen ve bölgenin kültürel zenginliğini temsil eden yapılar arasında Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu yer aldı.

altyapı ve güvenlik yatırımları:

Bakanlık planları arasında Ulus'un asayişini ve huzurunu kalıcı hale getirmek amacıyla bölgeye modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırılması bulunuyor. Bu yatırımların, bölgedeki dönüşümü destekleyecek şekilde bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirileceği belirtildi.

Çiftçi, bu adımların Ankara'nın binlerce yıllık tarihini dünya turizmine açma hedefiyle uyumlu olduğunu söyleyerek, Ulus'un tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih ve güvenli bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti. Bakanın mesajı, hem koruma hem de kent yaşamında düzen sağlama odaklı bir dönüşüm vizyonunu ortaya koyuyor.

Yetkililer, uygulamanın devamında bölgedeki düzenlemelerin titizlikle sürdürüleceğini ve mirasa zarar veren unsurlara karşı kararlı olunacağını vurguladı. Ankara'ya ve ülkeye hayırlı olması dileğiyle, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kültürel kimliğinin daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Bakan Çiftçi: &quot;Ankara’nın manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve...

Bakan Çiftçi: "Ankara’nın manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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