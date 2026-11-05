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Malatya'nın yeniden imarı için sivil toplum buluşması

Malatya İş İnsanları Platformu, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'ndeki görüşmede deprem sonrası yeniden imar, gençlerin istihdamı ve esnafın ekonomisi için öneriler paylaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Malatya'nın yeniden imarı için sivil toplum buluşması

Malatya'nın öncelikleri masaya yatırıldı:

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse ve beraberindeki heyet, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'ü İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Toplantıda, deprem sonrası yeniden imar süreci ile kentin sosyoekonomik ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede, yeniden yapılanmanın günlük yaşama etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı. Heyet, eğitim, barınma ve istihdam alanlarında ortaya çıkabilecek boşlukların yerel aktörlerle koordineli adımlarla kapatılmasının önemine dikkat çekti.

görüşmenin odağı:

Toplantıda özellikle gençlerin istihdamı ve öğrencilerin burs ile barınma imkanlarına erişimi öncelikli konu başlıkları oldu. Gençlerin kendi şehirlerinde meslek edinip kalıcı istihdam sağlamaları için mesleki eğitim ve saha odaklı projeler üzerinde duruldu.

Esnafın ekonomik durumu ve çarşı dokusunun korunması da kapsamlı şekilde ele alındı. Özköse, Malatya çarşısının geleceğine ilişkin karar alma süreçlerinde esnafın görüşlerinin öncelikli alınması gerektiğini belirtti.

iş birliği ve yol haritası:

Malatya İş İnsanları Platformu, farklı şehirlerde yaşayan Malatyalı iş insanlarını; kent ihtiyaçlarını bilen vakıf ve derneklerle eşleştirerek uygulamaya dönük iş birlikleri oluşturmayı teklif etti. Bu yaklaşımın, yeniden yapılanma sürecine hem finansal hem de insan kaynağı desteği sağlayacağı ifade edildi.

Toplantının sonunda Ahmet Özköse, ev sahipliği için Yusuf Tülün'e teşekkür ederek platform adına iş birliklerine hazır olduklarını vurguladı. Taraflar, önümüzdeki dönemde somut proje ve adımları netleştirmek üzere iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

MALATYA’NIN ÖNCELİKLERİ İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL MERKEZİ’NDE GÖRÜŞÜLDÜ

MALATYA’NIN ÖNCELİKLERİ İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL MERKEZİ’NDE GÖRÜŞÜLDÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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