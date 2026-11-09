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Dilovası'na çok katmanlı sosyal yaşam: 7 bin 197 metrekare Kent Meydanı yükseliyor

Kocaeli ve Dilovası belediyelerinin ortak Kent Meydanı projesi; 2 cep sineması, bowling, e-spor, çocuk alanları ve 50 araçlık kapalı otopark sunacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Emre Koç

Dilovası'na çok katmanlı sosyal yaşam: 7 bin 197 metrekare Kent Meydanı yükseliyor

Dilovası'na çok katmanlı sosyal yaşam: 7 bin 197 metrekare Kent Meydanı yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Kent Meydanı Projesi’nin çalışmaları devam ediyor. Toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak proje, tamamlandığında ilçenin kültür, sanat ve sosyal yaşamına yeni bir merkez kazandırmayı hedefliyor.

Projenin içeriği:

Proje, farklı yaş gruplarına yönelik olanakları bir arada sunacak şekilde planlandı. Alanda 2 cep sineması ve fuaye alanı, bowling ve e-spor salonları, aile ve çocuk merkezi ile geniş çocuk oyun ve etkinlik alanları bulunacak. Ayrıca kafeterya, açık teraslar ve toplantı odaları gibi sosyal donatılar yer alacak.

Tasarıma engelsiz erişim düzenlemeleri de dahil edilerek, tüm vatandaşların mekânı kullanabilmesi amaçlanıyor. Otopark ihtiyacı için ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark öngörülmüş durumda.

Hedefler ve yerel işbirliği:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projeyle ilçeye yalnızca bir meydan değil, farklı yaş gruplarının yararlanabileceği kapsamlı bir sosyal yaşam alanı kazandırılmak istendiğini vurguladı. Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye ekiplerine destekleri için teşekkür ederek ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

İnşaat tamamlandığında Kent Meydanı, Dilovası’nda kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği; gençlerin, ailelerin ve çocukların bir araya gelerek vakit geçirebileceği önemli bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

DİLOVASI&#039;NDA YAPIMI DEVAM EDEN KENT MEYDANI PROJESİ, 2 CEP SİNEMASI, BOWLİNG VE E-SPOR SALONLARI...

DİLOVASI'NDA YAPIMI DEVAM EDEN KENT MEYDANI PROJESİ, 2 CEP SİNEMASI, BOWLİNG VE E-SPOR SALONLARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI VE 50 ARAÇLIK KAPALI OTOPARKIYLA İLÇENİN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI OLACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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