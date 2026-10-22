Dinçerler Group ile Little Caesars Türkiye'de büyüme ivmesi başlıyor

Dinçerler Group Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu devraldı

Dinçerler Group, dünyanın en büyük üçüncü pizza zinciri Little Caesars Pizzanın Türkiye operasyonunu bünyesine kattı. Rekabet Kurumu onayının ardından Detroit'te yapılan imza töreniyle resmiyet kazanan anlaşma, grubun yeme-içme portföyünü hızlı servis restoran kategorisine taşırken marka için yeni bir büyüme döneminin kapısını açıyor.

Taraflar ve imza süreci:

Anlaşma, ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde düzenlenen törende Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler tarafından imzalandı. Dinçerler Group, imza öncesinde Rekabet Kurumu onayını alarak süreci tamamladı.

Hedefler ve kalite odaklı yaklaşım:

Grup, Türkiye operasyonunda Little Caesars’ın global standartlarını her noktada daha güçlü ve tutarlı şekilde uygulamaya odaklanacak. Açıklamada, Dinçerler’in yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunarak markanın pizza sektöründeki fiyat-değer liderliğini pekiştirmeye öncelik vereceği vurgulandı. Amaç, kalite, hizmet ve değer odağını koruyarak misafir deneyimini geliştirmek ve Türkiye genelinde sürdürülebilir büyüme sağlamak.

Dinçerler Group ayrıca tüm markalarıyla 2029’a kadar 1.000’in üzerinde şubeye ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor; bu strateji Little Caesars ile hızlı servis segmentinde de hızlandırılacak.

Yönetimden değerlendirmeler:

Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler, "Little Caesars Pizza’nın yaklaşık 30 yıllık Türkiye hikâyesinde yeni dönemi üstlenmek bizim için önemli bir sorumluluk, aynı zamanda güçlü bir büyüme fırsatı" diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Dinçerler, ayrıca şunları söyledi: "Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile global markaları Türkiye’de ölçeklendirme konusunda güçlü bir deneyim kazandık. Mağazacılıktan üretime, tedarikten insan kaynağına kadar oluşturduğumuz operasyonel altyapıyı şimdi pizza kategorisine taşıyoruz. Önceliğimiz markanın global standartlarını Türkiye’de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak. Ürün kalitesinden hizmet hızına, restoran deneyiminden dijital kanallara kadar misafirlerimizin markayla temas ettiği her alanda Little Caesars Pizza deneyimini güçlendirmeyi ve markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedefliyoruz."

Little Caesars’ın Uluslararası Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carlos Vidal ise Türkiye’yi markanın uzun süredir faaliyet gösterdiği önemli pazarlardan biri olarak tanımladı: "Türkiye, 1996’dan bu yana markamızın uluslararası hikâyesinin bir parçası. Burada güçlü bir marka bilinirliğine ve önemli bir büyüme potansiyeline sahibiz. Dinçerler Group’un güçlü yerel pazar bilgisi, etkili operasyonel yetkinliği ve uzun vadeli büyüme yaklaşımının bu hedefimiz için güçlü bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz."

Dinçerler Group’un sektör deneyimi ve geçmiş hamleleri:

Dinçerler Group’un uluslararası yeme-içme markalarıyla yolculuğu 2012’de Gloria Jean’s Coffees’in Türkiye haklarını devralmasıyla başladı. Grup, bu markayı 50’den fazla şehirde yaklaşık 240 şubeye ulaştırarak Türkiye’yi Gloria Jean’s Coffees’in küresel ağındaki en büyük pazar haline getirdi. 2022’de ise Magnolia Bakery’nin Türkiye’deki açılışını gerçekleştirerek markanın Avrupa’daki ilk mağazasını açtı.

Grup, elde ettiği deneyimi Berlin’de hayata geçirdiği kahve zinciri SuperCoff ve perakende kahve markası BlueBean gibi girişimlerle de genişletti. Dinçerler, bu operasyonel birikimin Little Caesars’ın Türkiye’deki yeni döneminin temelini oluşturacağını belirtiyor.

Türkiye’de markanın yaklaşık 30 yıllık geçmişinden aldığı güçle Dinçerler Group, Little Caesars Pizza deneyimini her alanda güçlendirmeyi ve markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedefliyor.

LİTTLE CAESARS ENTERPRİSES, INC. GLOBAL PERAKENDE BAŞKANI VE CEO’SU PAULA VİSSİNG VE DİNÇERLER GROUP CEO’SU MEHMET DİNÇERLER