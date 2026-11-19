Dinlenme tesisinde çatı katı yangını elektrikli battaniyeden kaynaklandı
Bolu'da bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
olay yeri ve zaman:
Yangın, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Dörtdivan ilçesi mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin çatı katındaki personel odasında başlayan alevlerin, kısa sürede çatının diğer kısımlarına sıçradığı bildirildi.
müdahale ve kontrol:
Yükselen dumanları fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
BOLU’DA ANADOLU OTOYOLU KENARINDAKİ DİNLENME TESİSİNİN ÇATI KATINDA BULUNAN PERSONEL ODASINDA ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN KAYNAKLANAN YANGIN ÇIKTI. ALEVLER ÇATIYA SIÇRARKEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
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