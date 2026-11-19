Traktör kazasında sürücü ağır yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Manisa'nın Gördes ilçesinde, öğle saatlerinde Salur Mahallesi çıkışında E.A. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada E.A. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma ve yetkililerce soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin tespiti için görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemesi sürdürülecek.

MANİSA'NIN GÖRDES İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.