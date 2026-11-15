Elazığ’den Gazze’ye çağrı: vicdani sorumluluğa ses veren yürüyüş

Elazığ’da yürüyüş:

Elazığ’da El Aksa Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Öğle namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, tekbirler eşliğinde Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı; kortejde Gazze’de hayatını kaybedenler için açılmış pankartlar yer aldı.

mesajlar ve talepler:

El Aksa Dönem Sözcüsü Erkan Yaman, meydanda yaptığı konuşmada insanlığın vicdanına seslendiklerini belirterek, "Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşıdır. Kelimeleri ise Gazze’nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır." dedi. Yaman, yürüyüşte 20 binin üzerinde şehit olan çocukların pankartlarını taşıdıklarını ve Gazze’de yaşanan durumun yalnızca rakamlarla ifade edilemeyeceğini vurguladı.

Yaman, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak "Bugün sizlere diplomatik nezaket cümleleri kurmayacağız. Gazze’de yaşanan insanlık felaketini yalnızca izlemekten vazgeçin" ifadelerini kullandı. Ayrıca katılımcılar, insani yardımların önündeki bütün engellerin kaldırılması, sivillerin korunması ve işgal ile kuşatmanın son bulması için somut adımlar atılması talebini yineledi.

etkinliğin sona ermesi:

Okunan dualar ve yapılan konuşmaların ardından program sona erdi; katılımcılar barış ve insani yardım çağrılarını yineleyerek dağıldı.

ELAZIĞ’DA YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMI İLE FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.