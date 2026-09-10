Direksiyon kutusunda 102,71 gram metamfetamin bulunan araçta iki kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik risk analizi sonucu bir aracı takibe aldı. Araç hakkında yapılan değerlendirmede Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gittiği ve burada kısa süre bekledikten sonra Muş üzerinden geçebileceği tespit edildi. Bu değerlendirme üzerine ekipler aracı 49620 Uygulama Noktası'nda durdurdu.

Arama ve ele geçirilen madde:

Aracın içindekilerle yapılan mülakatta çelişkili ifadeler ve tedirgin davranışlar dikkati çekti. Alınan adli arama kararı doğrultusunda yapılan aramada, direksiyon kutusunun alt kısmına zulalanmış halde, daralı ağırlığı 102,71 gram olan ve metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli işlem ve sonuç:

Bulunan madde kayda alınıp araç yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de tutuklandı.

Muş’ta araçtan 102 gram metamfetamin çıktı: 2 şüpheli tutuklandı