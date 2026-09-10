Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları olan dört firari yakalandı

Operasyonun genel görünümü

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan dört firari şahıs yakalandı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde planlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon detayları:

Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarını birleştirerek hedefe yönelik müdahale yaptı. Operasyon esnasında şüphelilerin kimlikleri ve haklarındaki kesinleşmiş cezalar dikkate alınarak koordineli bir çalışma yürütüldü.

Yakalanan şüpheliler ve cezaları:

U.K. (28): 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ile 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması' suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip.

M.Y. (37): 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

H.E.Ç. (19): 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası var.

H.Y. (31): 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; dört hükümlü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

"UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMAK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK" SUÇUNDAN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN H.Y.