Kahta'da virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı, 4 yaralı

Kahta'da trafik kazası:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Sincik kara yolu Taşlıca mezrası Karakuş mevkiinde meydana geldi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

R.O. (55) yönetimindeki 34 DSD 693 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve virajı alamaması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Müdahale ve yaralıların nakli:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.O. ile araçtaki yolcular Ö.O. (25), Z.O. (10) ve H.O. (52) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hepsi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ve ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.