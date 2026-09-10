Uçurumdan çıkarılan kuşburnu toplayıcısı hastaneye sevk edildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Dereköy köyü Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Hasan T. ormanlık alanda kuşburnu toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Arama ve kurtarma çalışmaları:
İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaralıya ulaşarak bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.
Müdahale ve nakil:
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından sağlık ekiplerince alınarak Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında görev alan birimler birlikte çalışarak vakayı sonlandırdı.
KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE KUŞBURNU TOPLADIĞI ESNADA DENGESİNİ KAYBEDEREK YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ŞAHIS, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONRASINDA GÜÇLÜKLE UÇURUMDAN ÇIKARTILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
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