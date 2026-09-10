Kurtalan-Batman kara yolunda devrilen otomobil aynı aileden 6 kişiyi yaraladı

Kaza ayrıntıları

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde meydana gelen kazada, 17 FZ 451 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Y. (42) idaresindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi. Kazada, aynı aileden toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu:

Otomobilde bulunan yaralılar arasında sürücü Ömer Y. ile Ayşe Y. (33), Bedirhan Y. (3), Cihan Y. (10), Yahya Y. (12) ve 3 aylık bebek Asya Y. bulunuyor. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi ve tedavi altına alındılar.

Olay yeri ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; olayın sürücünün kontrol kaybı nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ BİRİ 3 AYLIK BEBEK OLMAK ÜZERE AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ YARALANDI.