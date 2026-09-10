boyraz darende programında üyelerle buluştu

Boyraz'ın Darende ziyareti:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında kalabalık bir ekiple Darende'ye çıkarma yaptı. Gün boyu ilçede temaslarda bulunan Boyraz, sahada esnaf ve MTSO üyeleriyle görüşerek öncelikli sorun ve talepleri dinledi.

Üyelerle doğrudan iletişim:

Program sırasında Boyraz, merkez ve ilçelerdeki üyelerle güçlü bir iletişim kurulacağını vurguladı. İlçelerdeki üyelerin yönetimle doğrudan temas kurabileceği bir model oluşturacaklarını belirten Boyraz, sorunların makamda değil yerinde takip edileceğini söyledi.

Saha odaklı yönetim anlayışı ve seçim mesajı:

Boyraz, MTSO'nun yeni dönemdeki çalışma anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Biz Malatya’mızın tüm ilçeleri ve merkez üyeleri ile dinamik bir oda yönetimi kurmak için çalışıyoruz. 2 Ekim sabahı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın tek gayesi tüm üyelerini dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir oda olmasıdır' ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde sahada verilen mücadelenin göreve gelinmesi halinde de sürdürüleceğini belirterek, 'Biz bugün seçim çalışmasında sahada verdiğimiz mücadelemizi göreve geldikten sonra da devam ettiren bir yönetim anlayışı ile devam edeceğiz' dedi.

Ziyaretin ardından Boyraz ve ekibi, Darende programı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ilçeden ayrıldı.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KALABALIK BİR EKİPLE DARENDE'YE ÇIKARMA YAPTI.