Köklü dostluktan savunma sanayiine: Türkiye ve Japonya ilişkileri yeni boyutlara taşınıyor

japonya öz savunma kuvvetleri günü resepsiyonu:

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin konutunda düzenlenen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye ve Japonya arasındaki bağların sadece bugünle sınırlı olmadığını vurguladı. Bakan Güler, ilişkilere ilişkin değerlendirmesinde bu ortaklığın 19’uncu yüzyılın sonlarında şekillendiğini ve Ertuğrul Fırkateyni vesilesiyle Japon halkının gösterdiği insani dayanışmanın iki ülkenin ortak hafızasında özel bir yer tuttuğunu belirtti.

güvenlik ortamı ve barışçıl yaklaşım:

Bakan Güler, küresel güvenlik ortamının giderek karmaşıklaştığını ve yeni teknolojilerle şekillenen risklerin ülkeler arası diyaloğu zorunlu kıldığını söyledi. Türkiye olarak uluslararası barış ve istikrarın korunmasına yönelik sorumlulukların kararlılıkla yerine getirildiğini belirten Güler, dost ve müttefiklerle askeri ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Konuşmasında, Asya Pasifik’in merkezi ve güçlü aktörlerinden Japonyanın uluslararası güvenliğe katkı sağlayan, barışçıl ve sorumlu yaklaşımının Türkiye tarafından değerli bulunduğunu vurguladı.

askeri eğitim ve ortak tatbikatlar:

Bakan Güler, ikili askeri diyalog toplantılarının karşılıklı anlayışı artırdığını ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine zemin oluşturduğunu söyledi. Kara, deniz ve hava kuvvetleri arasındaki temasların artmasının, askeri makamlar arasındaki iletişim ve tecrübe paylaşımını güçlendirdiğine dikkat çekti. Güler ayrıca ülkeler arasında düzenlenen büyük ölçekli tatbikatlara karşılıklı katılımın önemine vurgu yaparak, Japon askeri personelini eğitim merkezlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve eğitim iş birliğinin daha da ilerletilmesini istediklerini kaydetti.

Savunma sanayii alanındaki iş birlikleri de konuşmanın merkezindeydi. Bakan Güler, Japonya’nın ileri teknoloji ve mühendislik birikimi ile Türkiye’nin üretim kapasitesi ve saha tecrübesinin birbirini tamamlayabileceğini belirtti. Bu çerçevede insansız sistemler, hava savunma teknolojileri, deniz güvenliği ve elektronik harp gibi alanlarda önemli fırsatlar görüldüğünü ifade etti.

Bu yıl İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilen ilk Japonya Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Gününin de iş birliğine somut katkı sağladığını belirten Güler, organizasyonda onu aşkın Japon şirketi ile yaklaşık 30 Türk savunma sanayii firmasının ileri teknolojide iş birliği imkanlarını ele aldığını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı olarak askeri ve savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak için ortak iradenin teyit edildiği görüşmeler yapıldığını belirtti.

eğitim, hukuk ve diplomasi adımları:

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de konuşmasında hukukun üstünlüğüne verdiği önemi vurguladı ve uluslararası güvenlik ortamında tek taraflı güç kullanma girişimlerine karşı çıkılması gerektiğini ifade etti. Büyükelçi Tamura, dostluğun savunma ve güvenlik alanlarının ötesine geçerek ikili ilişkileri yeni ufuklara taşımasını temenni ettiğini söyledi ve önümüzdeki ay açılması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine işaret etti.

Konuşmalar ve resepsiyon, iki ülkenin hem tarihi bağlarına hem de gelecekteki iş birliği potansiyeline vurgu yapması açısından sembolik bir zemin sundu. Bakan Güler, konuşmasının sonunda köklü dostluğa ve stratejik ortaklığa dayanan ilişkilere atıfta bulunarak, Japonya ile ilişkileri her alanda daha da geliştirme arzusunu yineledi.

Bakan Güler: "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler köklü bir maziye, karşılıklı saygıya ve samimi bir dostluğa dayanmaktadır"