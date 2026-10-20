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Disiplin sürecinde beraat: Enes Çelik'e ceza yok

TFF PFDK, bahis iddiasıyla soruşturulan Bursaspor Başkanı Enes Çelik hakkında disiplin ihlali unsuru olmadığına karar verip ceza uygulanmadığını açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Disiplin sürecinde beraat: Enes Çelik'e ceza yok

PFDK kararı ve incelemenin sonucu:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik hakkındaki dosyayı sonuçlandırdı. Kurulun değerlendirmesinde, Çelik’e yöneltilen isnat kapsamında disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı tespit edildi.

PFDK'nın gerekçesi:

Kurul, yaptığı inceleme sonrası herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına hükmetti. Kararda, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına vurgu yapılarak şu ifadeye yer verildi: "Enes Çelik hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, karar verilmiştir."

Disiplin sürecinin sona ermesi:

Alınan karar ile birlikte Enes Çelik hakkında bahis eylemi nedeniyle yürütülen disiplin süreci resmen son buldu. Kurulun kararı, Bursaspor camiası ve kulüp yönetimine ilişkin gündemdeki soruşturma başlığının kapanmasına yol açtı.

Sonuç ve değerlendirme:

PFDK'nın kararı, başkan hakkında disiplin cezası uygulanmaması yönünde netleştiğini gösteriyor. Kurul gerekçesinde, soruşturma kapsamında ileri sürülen iddiaların disiplin suçu unsurunu oluşturmadığına dair tespitlerini özetledi; bu karar Çelik hakkında başlatılan resmi disiplin işlemlerinin sonlandırılması anlamına geliyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU, BAHİS EYLEMİ GEREKÇESİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK İLE İLGİLİ DOSYAYI KARARA BAĞLADI. KURULUN DEĞERLENDİRMESİNDE, ÇELİK'E YÖNELTİLEN İSNAT KAPSAMINDA DİSİPLİN İHLALİNİN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI SONUCUNA VARILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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