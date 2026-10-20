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PFDK'dan karara bağlandı: Kayserispor yöneticilerine farklı disiplin sonuçları

PFDK, bahis iddiasıyla Kayserisporlu yöneticiler hakkında karar verdi: beşine ceza yok, üç yöneticiye 45 gün hak mahrumiyeti verildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

PFDK'dan karara bağlandı: Kayserispor yöneticilerine farklı disiplin sonuçları

PFDK kararı açıklandı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları iddiasıyla haklarında inceleme yürütülen Kayserispor yöneticileri hakkında kararını açıkladı.

Beraat eden yöneticiler:

PFDK, bahis oynadıkları tespit edilen Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Seyit Mutier, Samet Koç ve Furkan Güven hakkında, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek ceza tayinine yer olmadığı kararı verdi.

Ceza verilen yöneticiler ve gerekçe:

Kurul, bahis eylemi nedeniyle Seyit Halil Turgut, İsmail Eğin ve Savaş Balıkkuşu hakkında ise Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kararda belirtilen hukuki atıflar, disiplin sürecinin dayanağını oluşturuyor. PFDK'nin değerlendirmesi, bazı isimlerde ihlal unsurunun bulunmadığı, bazılarında ise bahis eylemine ilişkin yeterli bulgu olduğuna yönelik farklı sonuçlar doğurdu.

Kayserispor yönetimi ve ilgili kişilerden gelecek açıklamalar ile olası itiraz süreçleri, kararın kesinleşmesi ve uygulanmasına ilişkin sürecin ilerleyen aşamalarında belirleyici olacak.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU, BAHİS OYNADIKLARI GEREKÇESİ İLE PFDK&#039;YA SEVK EDİLEN...

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU, BAHİS OYNADIKLARI GEREKÇESİ İLE PFDK'YA SEVK EDİLEN YÖNETİCİLERİN CEZALARINI BELİRLEDİ. KAYSERİSPORLU 8 YÖNETİCİ İLE İLGİLİ DE KARAR VERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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