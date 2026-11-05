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Esenyurt’ta kaba atıklardan enerjiye dönüşen temizlik seferberliği

Esenyurt Belediyesi, kaba atıkları kırıcı makinelerde işleyip enerji üretimine yönlendiriyor; vatandaşlardan atıkları gelişigüzel bırakmamalarını istiyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Esenyurt’ta kaba atıklardan enerjiye dönüşen temizlik seferberliği

ilçe genelinde sürdürülen seferberlik:

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaba atık toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, çevre kirliliğine ve kötü görüntüye neden olan atıkları belirlenen noktalardan toplayarak kent genelinde daha temiz ve ferah bir görünüm oluşturmayı hedefliyor.

toplama ve dönüşüm süreci:

Toplanan atıklar, belediyeye ait kaba atık döküm merkezine götürülüyor. Burada tam donanımlı kırıcı makinelerde işlemden geçirilen atıklar ayrıştırılıyor ve ilgili süreçlerin ardından geri dönüşüme kazandırılıyor. İşlenen malzemeler, son aşamada enerji üretimine katkı sağlamak üzere değerlendiriliyor.

vatandaşların rolü ve başvuru:

Belediye yetkilileri, sürdürülebilir temizlik için vatandaşların desteğinin önemli olduğunu vurguluyor ve kaba atıkların çöp kenarlarına ya da gelişigüzel alanlara bırakılmaması yönünde uyarıda bulunuyor. Toplama hizmetinden yararlanmak isteyenler, 444 0 411 numaralı telefonu arayarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor.

Esenyurt Belediyesi, çevre dostu uygulamalar ve düzenli toplama çalışmalarıyla ilçenin görünümünü iyileştirmeyi amaçlıyor; bu hedefe ulaşılmasında belediye ekiplerinin çalışmaları kadar vatandaşların bilinçli davranışı da belirleyici olacak.

ESENYURT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE KABA ATIK TOPLAMA...

ESENYURT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE KABA ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. TOPLANAN ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇİRİLEREK ENERJİ ÜRETİMİNE KATKI SAĞLARKEN, KENT GENELİNDE DAHA TEMİZ VE FERAH BİR GÖRÜNÜM OLUŞTURULUYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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