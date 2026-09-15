Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra soruşturması genişliyor, gözaltı sayısı 10'a ulaştı

Divriği'de yürütülen soruşturmada son durum

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan aileden gelen ihbar üzerine başlatılan aramalarda, 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra ile ilgili soruşturma derinleşti. Olayı jandarma ve AFAD ekipleri birlikte yürütüyor; arama çalışmaları yoğunlaştırıldı ancak henüz bebeğe ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

anne ve aile beyanlarındaki çelişkiler:

Ailenin ilk açıklamasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği öne sürüldü. Daha sonra ifadesi alınan anne E.B. (27), ilk ifadesinde bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti; ardından ifadesini değiştirerek babanın bebeği öldürdüğünü ileri sürdü. Annenin bu çelişkili açıklamaları üzerine soruşturma genişletildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısının 10'a yükseldiği belirtildi. Anne ve babanın dışında gözaltında tutulanlar arasında K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. bulunuyor. Annenin ilk ifadesinde gözaltına alınan M.Ç. ise ikinci ifadeyle serbest bırakıldı.

aileye yönelik koruma tedbirleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ailenin diğer dört çocuğu — yaşları 9, 8, 5 ve 3 olan iki kız ve iki erkek — devlet koruması altına alındı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve bulgulara göre ek işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Soruşturma kapsamında yürütülen arama, inceleme ve ifadeler devam ediyor; yetkililer elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

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