Çocukluk hayalini Adana'da buldu: 1977 model Pontiac'la Erzurum sokaklarında

Fuar etkisi:

Erzurum’da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Murat Aydın, çocukluk yıllarına dayanan klasik otomobil tutkusunu geçen yıl düzenlenen klasik oto fuarında yeniden canlandırdı. Etkinlik, organizasyonu yapanlar arasında yer alan dönemin Erzurum Valisi ve şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçinin katkılarıyla dikkat çekmiş; Aydın da fuardan etkilenerek yıllardır ertelediği hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Aydın, aradığı aracı Adana’da buldu ve satın aldı. Renkleriyle Erzurumspor sevgisini de yansıtan otomobilin seçimi, hem estetik hem de duygusal nedenlere dayanıyor. Aydın, fuar atmosferini tarif ederken kısa ve çarpıcı bir ifadeyle, "Klasik oto fuarında yaralarımız depreşti" dedi.

Aracın özellikleri:

Satın alınan otomobil, 1977 model Pontiac olup mavi-beyaz bir görünüme sahip. Araç; 8 silindirli motor, otomatik vites ve otomatik camlar gibi dönemin güçlü donanım özelliklerini taşıyor. Aydın, aracın döşemeleri, koltukları ve motor aksamının korunmuş olduğunu; "bütün döşemesi, koltuğu, vesairesi, motor aksamı orijinal, ellenmemiş" ifadesiyle vurguladı.

Tutku ve kullanım planları:

Klasik otomobil tutkusunu yaşayanların anlayabileceğini söyleyen Aydın, bu merakın bir yaşam biçimi olduğunu belirtiyor. "Klasik araç bir sevda, merak. Onu yaşayan bilir" sözleriyle duygusunu özetleyen Aydın, aracını satmayı düşünmediğini, aksine binmek için aldığını ifade etti: "Canımız sağ olduğu müddetçe, imkânlarımız olduğu müddetçe araca bineceğiz."

Aracın hem görsel hem teknik orijinalliğinin korunması, Aydın için önemli bir tercih kriteri oldu. Bu özellikler, klasik otomobil meraklıları arasında aracın değerini ve kullanılabilirliğini artıran unsurlar olarak öne çıkıyor. Aydın, yeni otomobiliyle Erzurum sokaklarında gezintiye çıkmayı ve tutkuyu aktif olarak yaşamayı planlıyor.

Klasik oto fuarında sevdası alevlendi, 1977 model Pontiac aldı