Arkadan çarpışma Hatay'da iki kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Antakya - İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin, arkadan çarptığı tırla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Yaylacı (35) yönetimindeki 31 BBD 795 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.S. idaresindeki 31 BCP 733 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile yolcu ağır yaralandı.

İhbar, müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi; olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Mustafa Yaylacı (35) ve yolcu G.Ç.(32) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi yetkililerce başlatıldı.

HATAY’DA SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLİN, AYNI İSTİKAMETTE İLERLEYEN TIRLA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ.