Altınözü'nde minibüs kum yığınına saplanarak durdu: 4 kişi yaralandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs, yol kenarındaki bir kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kaza mahallinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralanan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

güvenlik ve yol güvenliği açısından değerlendirme:

Kazanın oluş biçimi, yol kenarına bırakılan veya biriken malzemelerin sürücüler için beklenmedik bir tehlike oluşturabileceğini gösteriyor. Bu tür risklerin azaltılması için yol ve iş makinelerinin bulunduğu alanların uygun şekilde işaretlenmesi ile sürücülerin dikkatli ve hızlarına uygun şekilde seyretmesi önem taşıyor.

ALTINÖZÜ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 4 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.