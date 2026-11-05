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Sinop'ta kasımın renkleri: ormanlarda maviyle yeşilin buluşması

Sinop’un ormanları kasım ayında sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor; mavi denizle birleşen bu görsel şölen fotoğrafçılar ve doğa turizmcilerini bekliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta kasımın renkleri: ormanlarda maviyle yeşilin buluşması

Sinop'ta kasımın renkleri: ormanlarda maviyle yeşilin buluşması

Sinop'un ormanları kasım ayında yoğun bir renk dönüşümü yaşıyor. Sarı, turuncu ve kızıl tonlar, Karadeniz'in mavi durgunluğu ile birleşerek ziyaretçilere fotoğraflık panoramalar sunuyor.

sonbaharın tonları:

Bölgede özellikle ağaç türlerinin yaprakları sarıya ve kızılı çevirirken ormanlık alanlar adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Kıyı boyunca denizin mavi zeminiyle verdiği kontrast, bölgenin görsel zenginliğini artırıyor.

fotoğrafçılar ve doğa turizmi için davet:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, hem fotoğrafçılara hem de doğa turizmiyle ilgilenenlere bölgeyi görmeleri çağrısında bulundu. Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz’in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şuan Kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum" dedi.

Yetkililer, renklerin kalıcılığının havaya bağlı olduğunu; bu nedenle ziyaret planı yapanların bölge koşullarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Ancak Kasım ayının sunduğu geçici panoramalar fotoğrafçılar ve doğaseverler için kaçırılmaması gereken görsel fırsatlar sunuyor.

Sinop&#039;ta sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Sinop'ta sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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