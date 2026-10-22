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Diyanet Gençlik Merkezi gençlerle Afyonkarahisar'da geleceğe fidan dikti

Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi ve belediye ortaklığıyla düzenlenen 'Bir Fidan Bir Umut' etkinliğinde gençler fidan dikti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Diyanet Gençlik Merkezi gençlerle Afyonkarahisar'da geleceğe fidan dikti

Etkinlik ve katılımcılar:

Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi tarafından belediye iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Fidan Bir Umut' temalı fidan dikme etkinliği Diyanet Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa İl Müftü Vekili Sinan Cansever de katılarak gençlerle birlikte fidan dikti ve etkinlik alanında yer aldı.

Amaç ve kapanış:

Etkinlik, gençlerde doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmayı hedefledi; katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak doğayı korumanın önemine dikkat çekti.

Program, fidan dikiminin ardından yapılan dua ile sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’DA DİYANET GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN BELEDİYE İŞ BİRLİĞİYLE &quot;BİR FİDAN BİR UMUT&quot;...

AFYONKARAHİSAR’DA DİYANET GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN BELEDİYE İŞ BİRLİĞİYLE "BİR FİDAN BİR UMUT" TEMALI AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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