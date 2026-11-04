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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hükümlü üç kişi yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan üç hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hükümlü üç kişi yakalandı

operasyon ve koordinasyon:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin yürüttüğü takip ve tespit sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yöneliktir.

Çalışma kapsamında farklı suçlardan kesinleşmiş cezası olan üç hükümlü tespit edilip yakalandı. Operasyon, kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştirildi.

yakalananlar ve cezaları:

O.K. hakkında, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Y.G. hakkında ise 2 ayrı hırsızlık dosyası ile konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası yer alıyordu.

S.C. de hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltına alındı.

işlemler ve teslim:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç hükümlü, resmi prosedürler sonrasında ceza infaz kurumuna teslim edildi. Soruşturmaya ilişkin yürütülen çalışmaların, aranan kişilerin tespit ve yakalanmasına odaklandığı bildirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN S.C. DE GÖZALTINA ALINDI

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN S.C. DE GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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