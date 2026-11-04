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Bingöl'de trafik haftasında 5 bin 396 araç incelendi

Bingöl'de 29 Ekim-4 Kasım 2026'da yapılan denetimlerde 5 bin 396 araç kontrol edildi; 515 ihlal tespit edildi, 9 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de trafik haftasında 5 bin 396 araç incelendi

Bingöl'de trafik haftasında 5 bin 396 araç incelendi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü denetimlerde toplam 5 bin 396 aracı kontrol etti. Denetimlerin öncelikli amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önlenmesiydi.

denetim kapsamı:

Bir haftalık uygulama kapsamında 148 motosiklet, 170 ticari taksi ve 73 okul servisi kontrol edildi. Ekipler ayrıca 964 alkol denetimi gerçekleştirdi; hız ihlali nedeniyle 276 ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle 46 sürücü hakkında işlem uygulandı.

tespitler ve uygulamalar:

Denetimler sırasında bin 264 emniyet kemeri kontrolü ve bin 878 yük taşıyan araç denetimi yapıldı. Kurallara uymadığı belirlenen toplam 515 araç ve sürücü hakkında işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 5 BİN 396 ARAÇ DENETLENDİ

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 5 BİN 396 ARAÇ DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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