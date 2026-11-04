Dolar 50,0132 +0,07%
Euro 56,2198 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.511,27 +2,77%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 100,77 -2,73%
--°

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi

Sakaören köyünde 19 Ekim-3 Kasım arasında düzenlenen eğitimde üreticilere sağım hijyeni, işletme temizliği ve soğuk zincirin önemi aktarıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi

Sakaören köyünde süt üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Program, 19 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Karlıova ilçesinde yürütüldü ve üreticilere hem teorik hem uygulamalı bilgiler sunuldu.

Eğitimin başlıkları:

Eğitimde sağım öncesi ve sonrası hijyen, işletme temizliği, hayvan bakımı ve beslenmesi konuları ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca sütün uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının önemi üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen etkiler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programın amacı, üreticilerin bilinçlendirilmesi yoluyla güvenilir gıda üretimi ve kaliteli süt elde edilmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Müdürlük, sağlıklı üretim ve güvenilir gıda konusunda benzer eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL’DE SÜT ÜRETİCİLERİNE SAĞIM HİJYENİ VE SANİTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

BİNGÖL’DE SÜT ÜRETİCİLERİNE SAĞIM HİJYENİ VE SANİTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

sel suları bahçeleri göle çevirdi, belediye ve ekipler tahliye çalışmalarını sür...
images

Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı
images

Muğla'nın entegre su kayıpları yönetimi İstanbul'da ödülle tescillendi
images

Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

sel suları bahçeleri göle çevirdi, belediye ve ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Stokholm'de diplomasi ve askeri temaslarda bulundu

Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı

Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü: Küçükçekmece'de park halindeki araçta yangın

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü