Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi

Sakaören köyünde süt üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Program, 19 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Karlıova ilçesinde yürütüldü ve üreticilere hem teorik hem uygulamalı bilgiler sunuldu.

Eğitimin başlıkları:

Eğitimde sağım öncesi ve sonrası hijyen, işletme temizliği, hayvan bakımı ve beslenmesi konuları ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca sütün uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının önemi üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen etkiler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programın amacı, üreticilerin bilinçlendirilmesi yoluyla güvenilir gıda üretimi ve kaliteli süt elde edilmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Müdürlük, sağlıklı üretim ve güvenilir gıda konusunda benzer eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL’DE SÜT ÜRETİCİLERİNE SAĞIM HİJYENİ VE SANİTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ