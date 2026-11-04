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Simav Eynal'da yarı olimpik havuz yıl boyu hizmete girdi

Simav Eynal Termal Merkezi'ndeki yarı olimpik kapalı havuz, yaz döneminde 495 kursiyere ulaştı; ısıtmalı altyapıyla dört mevsim, 12 ay hizmet verecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Simav Eynal'da yarı olimpik havuz yıl boyu hizmete girdi

Simav Eynal'da yarı olimpik yüzme tesisi sürekli hizmete başladı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Eynal Termal Turizm Merkezi sınırları içinde yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, yaz sezonunda yakaladığı ilgiyi kalıcı hale getirdi. Tesis, yaz boyunca gösterdiği performansın ardından tam entegre ısıtmalı sistem ile 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verecek şekilde faal hale getirildi.

Katılım ve eğitim verileri:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Haziran ayından bu yana farklı yaş gruplarından toplam 495 kişi tesis bünyesindeki yüzme kurslarına katıldı. Bu katılım, hem altyapı iyileştirmelerinin hem de bölgedeki spora yönelimin artışının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Sempoze edilen imkânlar ve hedefler:

Eynal Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, ısıtmalı havuz altyapısı sayesinde dört mevsim eğitim ve antrenman imkânı sunuyor. Tesis; başlangıç temel grupları, müsabık performans stil grupları, yetişkin kadın seansları, özel kadın seansları ve serbest abonelik sistemi ile geniş bir hizmet yelpazesi sağlıyor. Bu düzenleme, hem amatör hem de rekabetçi düzeyde faaliyet göstermek isteyen sporcuları aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Tesis sadece Simav merkezden değil çevre yerleşimlerden de yoğun ilgi görüyor; yerel yöneticiler ve spor yetkilileri, gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek ve yüzme sporunun bölgedeki altyapısını güçlendirmek için vatandaşları havuza davet etti. Modern imkanlara sahip olan bu tesisin, bölgesel sağlık ve turizm dinamiklerine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

KÜTAHYA&#039;NIN SİMAV EYNAL TERMAL TURİZM MERKEZİ&#039;NDE FAALİYET GÖSTEREN YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME...

KÜTAHYA'NIN SİMAV EYNAL TERMAL TURİZM MERKEZİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU, YAZ SEZONUNDA ELDE ETTİĞİ BÜYÜK BAŞARININ ARDINDAN, 12 AY KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK ŞEKİLDE FAAL SİSTEME GEÇİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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