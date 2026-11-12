Diyarbakır Çermik'te Fırat kıyısında nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerinin sürüleşmesi dikkat çekti

Görüntülenen sürü ve yer:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Gozer Mahallesi yakınlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri sürü halinde görüldü. Sürü, Fırat Nehri kıyısında yiyecek aramak için mahallede dolaşırken kameraya yansıdı.

Gözlemci ve kayıt bilgileri:

Görüntüler, mahalledeki bir feribot işletmecisi olan Sinan Kutlu tarafından kaydedildi. Kutlu'nun çektiği videoda grup bir süre sonra gözden kayboldu.

Fırat Nehri kıyısındaki bu mahallede dağ keçilerinin zaman zaman görüldüğü bildirildi; sürü halinde gözlenmeleri yerel yaşam alanlarında hareketlilik yarattı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.