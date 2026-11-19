Hasan Özcoşkun fuarda mangal başına geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Mezopotamya Gurme 2026 - 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında katıldığı etkinlikte Diyarbakır standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında mangalın başına geçen Özcoşkun, kentte meşhur olan Diyarbakır ciğerini kendi elleriyle pişirerek fuara renk kattı ve hazırladığı lezzetleri ziyaretçilere ikram etti.

Fuarda yöresel zenginlikler sergilendi:

Fuarda Türkiye’nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler ve geleneksel tatlar sergilendi. Organizasyon, illerin gastronomi zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini bir araya getirerek ziyaretçilere geniş bir lezzet yelpazesi sundu. Stantları gezen Özcoşkun da bu çeşitliliğe dikkat çekti.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Özcoşkun, Diyarbakır’ın köklü mutfak kültürünü tanıtmanın önemine vurgu yaparak fuarın farklı bölgelerin lezzetlerinin tanıtılmasına imkan sağladığını belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, mangalın başına geçip ciğer pişirdi