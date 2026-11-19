Dron şakası beklenmedik tepkiyle karşılandı:

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde doğa çekimi yapan iki arkadaşın şakası, çobanın beklenmedik tepkisiyle son buldu. Erbaa’da yaşayan Nuri Semiz (33) ile Mustafa Tuna (38), sürünün yakınında dinlenen bir çobanın görüntüsünü almak için dronla yaklaştı.

Çekimin ayrıntıları:

Çobanı gören Semiz, çobanın Mustafa Tuna'nın arkadaşı olduğunu öğrenince şaka yapmak amacıyla dronu üzerine yönlendirdi. Dronun kameraya yaklaştığını fark eden çoban, elindeki sopayı kaldırıp kameraya doğru fırlattı. O anlar dronun kamerasına yansıdı ve Semiz, dronu hızlıca alandan uzaklaştırdı.

Tarafların sözleri ve sonrasındaki görüşme:

Nuri Semiz olayı anlatırken, ‘Mustafa abimizin köyüne güzel hatıralar olsun diye çekim yapmaya gittik. Orada çobanı fark ettik. Mustafa abimin de arkadaşıymış, ona bir şaka yapalım dedik. Dronu üstüne gönderince abi elindeki sopayı kaldırıp kameraya fırlattı. Hemen geri gidelim, yoksa drondan olacağız düşüncesiyle dronu geri getirdim’ dedi.

Mustafa Tuna ise çekimin ardından çobanla görüştüklerini belirterek, ‘Kendisiyle dron çekiminden sonra görüştük, bilgi de verdik. O arada ‘Kusura bakma’ dedik. O da sorun olmayacağını söyledi’ ifadelerini kullandı.

Çekimi yapanların dronu geri getirmesiyle olay atlatıldı ve taraflar arasında görüşme yapıldı. Görüntüler, küçük şakaların beklenmedik tepkilerle karşılaşabileceğini gösterir nitelikte kayda geçti.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE DOĞA ÇEKİMİ YAPAN İKİ ARKADAŞ, ŞAKA YAPMAK İÇİN DRONU ARAZİDE UZANAN ÇOBANA YAKLAŞTIRDI. DRONU FARK EDEN ÇOBANIN ELİNDEKİ SOPAYI KAMERAYA DOĞRU FIRLATTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ.