Motosiklet tutkusu Aras’a unutulmaz bir gün yaşattı

Elazığ’da yaşayan 9 yaşındaki zihinsel engelli Aras Hurma’nın motosiklete olan ilgisi, ablası Yasemin Hurma’nın sosyal medyadan yaptığı çağrı sayesinde gerçeğe dönüştü. Bir hayırsever vatandaşın desteği ve Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü üyelerinin bir araya gelmesiyle Aras için sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Çağrı, buluşma ve sürpriz:

Yasemin Hurma, kardeşinin motorlara olan ilgisinin artması üzerine sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Çevresindeki tanıdıklarda motosiklet bulunmaması nedeniyle yapılan çağrıya bir hayırsever yanıt verdi ve kulüp üyeleriyle koordinasyon sağlandı. Motosikletleri gören Aras büyük sevinç yaşadı; motosikletlerle kısa bir tur attı, oyuncak motosiklet maketi hediye edildi ve ardından doğum günü pastasıyla kutlama yapıldı.

Kulübün rolü ve duygular:

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı olarak yarışlara katıldıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini vurguladı. Kulüp üyesi Serdar Sertdemir, "Bir öğretmenim, Aras çocuğumuzun motosikletleri çok sevdiğini ve doğum günü olduğunu öğrenince organizasyona kulüpteki arkadaşlarımızla iştirak ettik. Kendisinin pastasını kestik. Motora bindirip turladık. Küçük çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ablasının duyguları da organizasyonun önemini özetledi. Yasemin Hurma, "Amacım kardeşimin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmekti. Bunu da hep beraber gördük. Aras motorları görünce aşırı mutlu oluyor ve heyecanlanıyor. Doğum günü de yaklaştığı için sağ olsunlar doğum gününü de kutladık" diyerek mutluluğunu paylaştı.

HAYIRSEVER VATANDAŞ VE MOTOSİKLET KULÜBÜ ÜYELERİ, ARAS'A MOTOSİKLETLİ DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPARAK UNUTULMAZ BİR MUTLULUK YAŞATTI.