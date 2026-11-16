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Umurbey'in sonbaharı: kiraz ve şeftali bahçelerinde renk cümbüşü

Umurbey'in kiraz ve şeftali bahçeleri sonbaharda kızıl, yeşil ve sarı tonlarla tablo gibi görünüyor; dron görüntüleri beldenin güzelliğini sergiledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Umurbey'in sonbaharı: kiraz ve şeftali bahçelerinde renk cümbüşü

Umurbey'de sonbahar manzarası

Çanakkale'nin kiraz ve şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Umurbey beldesi, sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçelerinin kızıl, yeşil ve sarı tonlara bürünmesi, beldeyi ziyaret edenlere adeta bir tablo izlenimi veriyor.

Bahçelerde renk geçişleri:

Meyve ağaçlarının yapraklarındaki değişimle birlikte, bahçelerde sarının ve grinin yanı sıra yeşilin ve kızılın farklı tonları bir arada görülüyor. Yağlı boya tabloyu andıran bu görsel şölen, dallardaki sonbahar dokusunu ve hasat sonrası bahçelerin estetiğini ön plana çıkarıyor.

Dron ile kaydedilen görüntüler ve yerel davet:

Umurbey'deki bu manzaralar dron ile havadan görüntülendi; kayıtlarda bahçelerin mozaik gibi yayılan renkleri dikkat çekiyor. Lapseki ilçesine bağlı Umurbeyliler, doğa ve fotoğraf meraklılarını bu renk cümbüşünü izlemeye davet ediyor ve beldenin sonbahar halinde gezilip görülmesini öneriyor.

Çanakkale'nin kırsal dokusunu ve meyve üretimindeki önemini yansıtan görüntüler, bölgenin mevsimsel çeşitliliğini ve yerel yaşamın ritmini ziyaretçilere aktarıyor.

ÇANAKKALE&#039;NİN KİRAZ VE ŞEFTALİ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN UMURBEY BELDESİNDE SONBAHARDA...

ÇANAKKALE'NİN KİRAZ VE ŞEFTALİ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN UMURBEY BELDESİNDE SONBAHARDA RENGARENK GÖRÜNÜME KAVUŞTU. SONBAHAR MEVSİMİNİN GÜZELLİKLERİNİ TABLO GİBİ ZİYARETÇİLERİNE SUNAN UMURBEY BELDESİNDE MEYVE BAHÇELERİN KIZILA VE YEŞİLE BOYANMIŞ HALİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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