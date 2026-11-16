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Yoncalı termalinde yatırım rotası ve arazi planlaması belirlendi

Yoncalı’da Vali Musa Işın ve Başkan Eyüp Kahveci öncülüğünde yapılan toplantıda turizm yatırımları, arazi tahsisleri ve Bakanlık süreçleri ele alındı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yoncalı termalinde yatırım rotası ve arazi planlaması belirlendi

Toplantıda öne çıkan kararlar:

Yoncalı’da turizm yatırımlarını hızlandırmak amacıyla düzenlenen toplantıda Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan yeni sınır çalışması sunularak bölgenin yatırım alanı statüsü değerlendirmeye alındı.

Tahsisler ve yatırım alanları:

Görüşmelerde turizm yatırımları için tahsis edilmesi öngörülen araziler, kullanım öncelikleri ve altyapı gereksinimleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, arazi tahsislerinin bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak şekilde planlanması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Master plan ve süreçler:

Toplantı çerçevesinde Kütahya Turizm Master Planı kapsamındaki hedefler ele alındı; amaç, Yoncalının termal ve sağlık turizmi potansiyelinin daha etkin kullanılması ve yeni yatırımlarla bölgenin konumunun güçlendirilmesi olarak belirtildi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülecek süreçler ve kurumlar arası koordinasyonun yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

YONCALI&#039;DA YENİ YATIRIM ALANLARI MASAYA YATIRILDI

YONCALI'DA YENİ YATIRIM ALANLARI MASAYA YATIRILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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