Dolar 50,3890 +0,09%
Euro 55,5508 +0,10%
Bist 11.795,21 -0,40%
Altın Gram 6.254,01 -0,67%
EUR/USD 1,1019 -0,08%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Tarım arazilerini korumak için şehirler arası 100 avcı Çameli’de birleşti

Çameli Avcılar Kulübü'nün her Salı düzenlediği sürek avlarına 70-100 avcı katılıyor; amaç tarım alanlarını korumak ve yaban domuzlarını denetlemek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tarım arazilerini korumak için şehirler arası 100 avcı Çameli’de birleşti

Çameli'de sürek avlarının örgütlenişi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, çiftçilerin zarar gördüğü tarım arazilerini korumak amacıyla sürdürülen sürek avları düzenli olarak yapılıyor. Organizasyonu yürüten Çameli Avcılar Kulübü, faaliyetlerin resmî izinler çerçevesinde planlandığını ve talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mahallelerde yoğunlaştırıldığını bildiriyor. Kulüp başkanı Murat Genç, çalışmanın amacının üreticilerin mağduriyetini azaltmak ve ekili alanları korumak olduğunu vurguladı.

katılım ve koordinasyon:

Sürek avları yalnızca ilçe içinden değil, Denizli merkez ve çevre ilçeler ile farklı illerden gelen gönüllü avcıları da bir araya getiriyor. Organizasyonlar her hafta Salı günü gerçekleştiriliyor ve etkinliklere ortalama 70 ila 100 avcı katılıyor. Bu ölçekteki etkinliklerde güvenlik önlemleri ön planda tutuluyor; katılımcılar belirlenen kurallara uymaya ve gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyor.

güvenlik, yaban hayatı ve üreme dönemleri:

Çameli Avcılar Kulübü, istenmeyen etkilerin önüne geçmek için sadece izinli ve düzenli av organizasyonları düzenlediğini belirtiyor. Ayrıca yaban hayatının doğal döngüsü gözetilerek, üreme dönemlerinde sürek avlarına ara verildiği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, hem insan güvenliği hem de türlerin korunması açısından dikkat edilen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kulüp yetkilileri, organizasyonların disiplinli yürütülmesinin ve avcılar arasındaki dayanışmanın bu mücadelede belirleyici olduğunu söylüyor. Etkinlikler, mahallelerin talepleri doğrultusunda şekillendiriliyor ve gerektiğinde yoğunlaştırılıyor; böylece zarar gören tarım arazilerine öncelik veriliyor.

müdahalenin sonuçları ve değerlendirme:

Murat Genç yapılan çalışmaların ardından ilçede yaban domuzu sayısında gözle görülür azalma tespit ettiklerini belirtti. Ancak popülasyondaki değişime ilişkin sayısal veri paylaşılmadı, dolayısıyla somut rakamlarla durum doğrulanmamış durumda. Kulüp, düzenli sürek avlarının tarımsal üretimi korumada önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Çameli'deki uygulama, diğer avcı dernekleri için de bir örnek teşkil ediyor; disiplin ve izin süreçlerine bağlı kalarak yürütülen organizasyonlar, bölge üreticilerinin beklentilerini karşılamaya yönelik bir çözüm olarak sunuluyor. Murat Genç, önümüzdeki dönemde de yoğun katılımla sürek avlarının sürdürülmesini planladıklarını belirtti.

Genel olarak Çameli'deki yaklaşım, yerel taleplerle uyumlu, izinli ve koordineli müdahalelerle tarım arazilerinin korunmasını hedefliyor. Yine de faaliyetlerin uzun vadeli etkilerinin ölçümlenmesi ve paylaşılması, hem halk hem de koruma politikaları açısından önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VEREN YABAN DOMUZLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VEREN YABAN DOMUZLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELE, FARKLI İLLERDEN GELEN AVCILARIN KATILIMIYLA SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ara tatil için Denizli'de otobüs seferleri geçici olarak düzenlendi
images

Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi
images

Bayburt'ta taşıt envanteri güncellendi: kayıtlı araç sayısı 22 bin 109
images

Efeler’de budama seferberliği Adnan Menderes Mahallesi'nde yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karahayıt'ta Derviş Evi çadırında siyasi buluşma: Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu katıldı

Gençler çamurun, boyanın ve fikrin peşinde: Muğla'da haftalık sanat atölyeleri

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi