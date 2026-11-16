Tarım arazilerini korumak için şehirler arası 100 avcı Çameli’de birleşti

Çameli'de sürek avlarının örgütlenişi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, çiftçilerin zarar gördüğü tarım arazilerini korumak amacıyla sürdürülen sürek avları düzenli olarak yapılıyor. Organizasyonu yürüten Çameli Avcılar Kulübü, faaliyetlerin resmî izinler çerçevesinde planlandığını ve talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mahallelerde yoğunlaştırıldığını bildiriyor. Kulüp başkanı Murat Genç, çalışmanın amacının üreticilerin mağduriyetini azaltmak ve ekili alanları korumak olduğunu vurguladı.

katılım ve koordinasyon:

Sürek avları yalnızca ilçe içinden değil, Denizli merkez ve çevre ilçeler ile farklı illerden gelen gönüllü avcıları da bir araya getiriyor. Organizasyonlar her hafta Salı günü gerçekleştiriliyor ve etkinliklere ortalama 70 ila 100 avcı katılıyor. Bu ölçekteki etkinliklerde güvenlik önlemleri ön planda tutuluyor; katılımcılar belirlenen kurallara uymaya ve gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyor.

güvenlik, yaban hayatı ve üreme dönemleri:

Çameli Avcılar Kulübü, istenmeyen etkilerin önüne geçmek için sadece izinli ve düzenli av organizasyonları düzenlediğini belirtiyor. Ayrıca yaban hayatının doğal döngüsü gözetilerek, üreme dönemlerinde sürek avlarına ara verildiği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, hem insan güvenliği hem de türlerin korunması açısından dikkat edilen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kulüp yetkilileri, organizasyonların disiplinli yürütülmesinin ve avcılar arasındaki dayanışmanın bu mücadelede belirleyici olduğunu söylüyor. Etkinlikler, mahallelerin talepleri doğrultusunda şekillendiriliyor ve gerektiğinde yoğunlaştırılıyor; böylece zarar gören tarım arazilerine öncelik veriliyor.

müdahalenin sonuçları ve değerlendirme:

Murat Genç yapılan çalışmaların ardından ilçede yaban domuzu sayısında gözle görülür azalma tespit ettiklerini belirtti. Ancak popülasyondaki değişime ilişkin sayısal veri paylaşılmadı, dolayısıyla somut rakamlarla durum doğrulanmamış durumda. Kulüp, düzenli sürek avlarının tarımsal üretimi korumada önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Çameli'deki uygulama, diğer avcı dernekleri için de bir örnek teşkil ediyor; disiplin ve izin süreçlerine bağlı kalarak yürütülen organizasyonlar, bölge üreticilerinin beklentilerini karşılamaya yönelik bir çözüm olarak sunuluyor. Murat Genç, önümüzdeki dönemde de yoğun katılımla sürek avlarının sürdürülmesini planladıklarını belirtti.

Genel olarak Çameli'deki yaklaşım, yerel taleplerle uyumlu, izinli ve koordineli müdahalelerle tarım arazilerinin korunmasını hedefliyor. Yine de faaliyetlerin uzun vadeli etkilerinin ölçümlenmesi ve paylaşılması, hem halk hem de koruma politikaları açısından önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VEREN YABAN DOMUZLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELE, FARKLI İLLERDEN GELEN AVCILARIN KATILIMIYLA SÜRÜYOR.